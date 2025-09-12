Megbotránkoztató szurkolói viselkedés, kíméletlenül lecsapott az MLSZ + videó

Az MLSZ a hivatalos oldalán tette közzé a szeptember 10-i ülésen hozott fegyelmi határozatait, amely a következőket tartalmazza az NB I-es csapatok esetében:

Az MLSZ a szurkolók viselkedése miatt büntette meg a klubokat (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

A FEB összevont eljárás alapján az ETO-t a ZTE elleni idegenbeli mérkőzésén szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB összevont eljárás alapján a Nyíregyházát az FTC elleni hazai és a DVSC elleni idegenbeli mérkőzésein szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálásáért és az asszisztens műanyag pohárral megdobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB összevont eljárás alapján a ZTE-t az ETO és a Kisvárda ellen hazai mérkőzésein szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és öngyújtó játéktérre bedobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi

A FEB összevont eljárás alapján a Diósgyőrt az MTK elleni idegenbeli és a Puskás elleni hazai mérkőzésein szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és a vendégcsapat játékosának folyadékkal leöntéséért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB összevont eljárás alapján a Kazincbarcikát a DVSC elleni hazai mérkőzésével kapcsolatban mérkőzés rendezésre vonatkozó szabályzati előírások megsértéséért írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

A Fehérvár sem úszta meg az MLSZ szankcióit

A szövetség ugyancsak megbüntette a másodosztályú Fehérvárt, amelyet a Csákvár és a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésein szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és konkrét személy szidalmazásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Emellett a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésével kapcsolatban szurkolóinak rasszista kifejezés bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére, továbbá a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül prevenciós terv benyújtására kötelezi. Végezetül a rasszista megnyilvánulás ismétlődése miatt a bizottság elrendeli a sportszervezettel szemben korábbi határozatával kiszabott szektorbezárás szankció végrehajtását.

