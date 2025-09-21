Hertha BSCDárdai MártonBundesliga 2.

Akkora a válság Dárdaiéknál, hogy a Hertha bedobta a koronavírus-kártyát 2025-ben

Meghökkentő magyarázattal állt elő a berlini futballklub, miután 139 napja nem tud nyerni hazai pályán. A Hertha a Bundesliga II szombati játéknapján Berlinben kapott ki 2-0-ra a Paderborn ellen, amit azt jelenti, hogy az előző idény vége óta folytatódott a rossz hazai sorozata. Dárdai Márton csapattársa szerint ezért egy rejtélyes vírus a felelős, amely 13-14 Hertha-futballistát ledöntött a lábáról. A berlini klub évekkel a járvány lecsengése után bedobta a koronavírus-kártyát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 11:54
Fabian Reese szerint egy vírus döntötte le a lábáról a Hertha csapatát, Dárdai Mártonék újra kikaptak Fotó: ANDREAS GORA Forrás: DPA
Tovább szenved a Hertha a német másodosztályban. A magyar válogatott védője, Dárdai Márton végigjátszotta a Paderborn ellen 2-0-s vereséggel zárult meccset a Bundesliga II hatodik fordulójában, így a berliniek hazai pályán már 139 napja képtelenek győzni – legutóbb még az előző idény végén, május 4-én a Greuther Fürth ellen tudtak nyerni az Olimpiai Stadionban.

Dárdai Márton végigjátszotta a Hertha meccsét a Paderborn ellen
Dárdai Márton végigjátszotta a Hertha meccsét a Paderborn ellen. Fotó: DPA/Andreas Gora

A Hertha a mostani vereséggel folytatta a gyalázatos szereplését: hat forduló után mindössze öt ponttal jelenleg a 14. helyen áll a német másodosztályban, de akár a 15. helyre is visszaeshet a kör zárásáig, így a kiesőzóna közvetlen közelében tanyázik.

A koronavírus az oka a Hertha újabb bukásának?

A Paderborn elleni vereségre egészen meglepő magyarázattal szolgált Dárdai Márton csapattársa, Fabian Reese, aki egyben a Hertha csapatkapitánya. A Bild szerint a koronavírusra célzott a berliniek játékosa.

– Nem akarom mentegetni a csapatot, de 13-14 játékosunk heti négy-öt napig teljesen beteg volt. Egy vírus miatt dőltek ki, ami már elég ismert volt Németországban. Többet voltak orvosnál, mint a pályán. Mindössze egy közös edzésünk volt. Ez megmagyarázza, miért hiányoztak az energiatartalékok – fogalmazott Reese.

Németországban most arról cikkeznek, hogy a Hertha öltözőjében újra a koronavírus csaphatott le, noha a rossz emlékű világjárvány már évek óta lecsengett.

