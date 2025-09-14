Szürreális eredmény Dárdai Mártonék meccsén, a teljes stadion elcsendesedett

A Hertha BSC a Bundesliga 2. első négy fordulójában mindössze két pontot gyűjtött, és kieső helyről várhatta a szombat esti mérkőzését. A hannoveri találkozó előzetesen egyoldalúnak tűnt, a hazaiak ugyanis az első négy bajnokijuk mindegyikét megnyerték. A játék képe ezt alá is támasztotta, hiszen a Hannover kétszer annyit birtokolta a labdát, majdnem háromszor annyi alkalommal lőtt kapura, és a 15:0-s szögletarány is sokatmondó. A három pontot mégis a berlini csapat vihette haza, Dárdai Mártonék ugyanis a második félidőben mindhárom helyzetüket értékesítve 3-0-ra nyertek. A Dárdai testvérek közül tehát szombaton nem csupán a legfiatalabb fivér, Bence élt át nem mindennapi mérkőzést, hanem azt követően a Magyar Kupában Palkó , valamint Dárdai Pál középső fia is.

A Hertha BSC idénybeli első Bundesliga 2-es győzelmének Dárdai Márton is a hannoveri pályán örülhetett (Fotó: DPA/David Inderlied)

Noha előzetesen Berlinben elképzelhetetlennek tűnt, a középhátvédként futballozó Dárdai Márton Stefan Leitl vezetőedző új, négyvédős rendszerében is kezdőként kapott helyet, ráadásul a magyar válogatott futballista végig is játszotta a hannoveri összecsapást.

Egy Hertha-szurkoló rosszulléte árnyékolta be Dárdai Mártonék sikerét

Más német lapok mellett az rbb24.de és a Bild is arról írt, hogy a szombat esti mérkőzés közben néhány percen keresztül mindkét szurkolótábor felfüggesztette a biztatást, a stadion elcsendesedett.

Akkor ugyanis éppen a vendégek egyik drukkerét kellett újraéleszteni a majdnem ötvenezer nézőt befogadó lelátón.

A hírek szerint ez sikerült, de a hannoveri kórházba szállított férfi még nincs túl az életveszélyen.

– Gyors felépülést kívánok a szurkolónak. Remélem, hamarosan visszatér hozzánk Berlinbe. Mindkét szurkolói csoport nagyon jól reagált a szituációra – emelte ki Stefan Leitl, a Hertha trénere.

A berlini klubhonlapnak nyilatkozó játékosok összességében nagyon boldogok voltak a nézőtéri rosszullét miatt sokaknál háttérbe helyezett siker után, többen is hangsúlyozták, hogy tökéletes játékot nyújtottak Hannoverben, és erre lenne szükség a folytatásban is a Herthától. A fővárosiak legközelebb szombaton lépnek pályára, aznap 13 órától a Paderborn együttesét fogadják.