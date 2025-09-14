Hertha BSCDárdai MártonBundesliga 2.Hannover 96rosszullét

Szürreális eredmény Dárdai Mártonék meccsén, a teljes stadion elcsendesedett

A másodosztályú német labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának meglepetését a Hertha BSC okozta, amely 3-0-ra győzött az eddig százszázalékos és a háromgólos vereség ellenére óriási fölényben futballozó Hannover otthonában. Dárdai Mártonék mérkőzését egy nézőtéri rosszullét is tarkította.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 7:59
A Hertha győzni tudott Hannoverben (Fotó: DPA/David Inderlied)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hertha BSC a Bundesliga 2. első négy fordulójában mindössze két pontot gyűjtött, és kieső helyről várhatta a szombat esti mérkőzését. A hannoveri találkozó előzetesen egyoldalúnak tűnt, a hazaiak ugyanis az első négy bajnokijuk mindegyikét megnyerték. A játék képe ezt alá is támasztotta, hiszen a Hannover kétszer annyit birtokolta a labdát, majdnem háromszor annyi alkalommal lőtt kapura, és a 15:0-s szögletarány is sokatmondó. A három pontot mégis a berlini csapat vihette haza, Dárdai Mártonék ugyanis a második félidőben mindhárom helyzetüket értékesítve 3-0-ra nyertek. A Dárdai testvérek közül tehát szombaton nem csupán a legfiatalabb fivér, Bence élt át nem mindennapi mérkőzést, hanem azt követően a Magyar Kupában Palkó , valamint Dárdai Pál középső fia is.

A Hertha BSC idénybeli első Bundesliga 2-es győzelmének Dárdai Márton is a hannoveri pályán örülhetett
A Hertha BSC idénybeli első Bundesliga 2-es győzelmének Dárdai Márton is a hannoveri pályán örülhetett (Fotó: DPA/David Inderlied)

Noha előzetesen Berlinben elképzelhetetlennek tűnt, a középhátvédként futballozó Dárdai Márton Stefan Leitl vezetőedző új, négyvédős rendszerében is kezdőként kapott helyet, ráadásul a magyar válogatott futballista végig is játszotta a hannoveri összecsapást.

Egy Hertha-szurkoló rosszulléte árnyékolta be Dárdai Mártonék sikerét

Más német lapok mellett az rbb24.de és a Bild is arról írt, hogy a szombat esti mérkőzés közben néhány percen keresztül mindkét szurkolótábor felfüggesztette a biztatást, a stadion elcsendesedett. 

Akkor ugyanis éppen a vendégek egyik drukkerét kellett újraéleszteni a majdnem ötvenezer nézőt befogadó lelátón.

A hírek szerint ez sikerült, de a hannoveri kórházba szállított férfi még nincs túl az életveszélyen.

– Gyors felépülést kívánok a szurkolónak. Remélem, hamarosan visszatér hozzánk Berlinbe. Mindkét szurkolói csoport nagyon jól reagált a szituációra – emelte ki Stefan Leitl, a Hertha trénere.

A berlini klubhonlapnak nyilatkozó játékosok összességében nagyon boldogok voltak a nézőtéri rosszullét miatt sokaknál háttérbe helyezett siker után, többen is hangsúlyozták, hogy tökéletes játékot nyújtottak Hannoverben, és erre lenne szükség a folytatásban is a Herthától. A fővárosiak legközelebb szombaton lépnek pályára, aznap 13 órától a Paderborn együttesét fogadják.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu