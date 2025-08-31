Dárdai Pál kamuállása rosszindulatú hazugság, a németek bizonyítékot hoztak

Dárdai Pál tavaly nyáron zárta le a harmadik vezetőedzői korszakát a Hertha élén, de nem szakadt el teljesen a berlini klubtól, amelyben már játékosként is legenda volt. Hivatalosan Dárdai a Hertha nagykövete és kelet-európai játékosmegfigyelője, ám Németországban egy ideje már az a pletyka keringett, hogy ezt a munkát nem is végzi, valójában ott sincs a csapat környékén.

Dárdai Pál már nem a Hertha vezetőedzője, de még mindig a klubnak dolgozik (Fotó: DPA/Friso Gentsch)

A kamuállásról szóló rosszindulatú pletykát Németország legnagyobb lapja, a Bild cáfolta meg, amely a Dárdai Pálról közölt cikkében leszögezte: a berlini ikon nemrég egy magyar futballistát vitt próbajátékra a Herthához.

Kicsoda a magyar játékos, akit Dárdai Pál a Herthához vitt?

További részleteket nem árultak el, így nem tudni, pontosan kiről van szó, ahogy azt sem, hogy milyen eredménnyel zárult a próbajáték. Mindössze annyi derült ki, hogy magyar kapustehetségről van szó, ám ez is bizonyítja, hogy Dárdai végzi a munkáját a Herthánál.

„Azok a pletykák, miszerint már nem végezné ezt a munkát, nem felelnek meg a valóságnak” – állapította meg a Bild.

A lap hozzátette, hogy Dárdai minden hétvégén máshol tűnik fel, mindhárom fia mérkőzésén a helyszínen szurkol, ha teheti. Így gyakran megfordul Berlinben Dárdai Márton, Wolfsburgban Dárdai Bence és Magyarországon a Puskás Akadémia meccsein Dárdai Palkó miatt is.

Legutóbb azt láthatta, hogy Dárdai Márton pénteken gólt eredményező hibát vétett a Hertha Elversberg elleni meccsén, íme a jelenet: