Dárdai Mártont a kínos hibája után a Hertha edzője keményen megleckéztette

A német sajtó szerint Dárdai Márton ebben a szezonban nem találja a formáját, és ennek egyértelmű jele volt az, hogy a Hertha előző meccsén kikerült a kezdőcsapatból. A magyar válogatott védője azonban új esélyt kapott a sorstól, ugyanis a Darmstadt elleni, múlt vasárnapi meccsen a helyére bekerülő Niklas Kolbe sérülést szenvedett, így Dárdai csereként pályára léphetett a 0-0-ra végződött találkozón.

Dárdai Márton hibája után kapott gólt a Hertha. Fotó: JURGEN FROMME / firo Sportphoto

Sőt Kolbe bordatörése miatt Dárdai az Elversberg ellen újra ott volt a Hertha kezdőjében péntek este a Bundesliga II negyedik fordulójában. Csakhogy a magyar játékos a német Kicker tudósítása szerint rögtön a meccs elején nagyot hibázott:

az ötödik percben Dárdai Márton hátulról építette volna a Hertha játékát, de belerúgta a labdát a rátámadó Petkovba, majd a labda Ebnoutalib elé pattant, aki faképnél hagyta a visszazárni igyekvő magyart, és éles szögből a kapuba lőtt.

Dárdai nagy hibája után tehát gyorsan hátrányba került a Hertha, az első félidőben nem is változott az eredmény.

A Hertha edzője már a félidőben lecserélte Dárdai Mártont

Ezek után a Hertha edzője, Stefan Leitl a szünetben lecserélte Dárdait, ami egyértelmű jele annak, hogy nem lehetett elégedett vele.

A második félidőben a Hertha emberhátrányba is került, és végül 2-0-s vereséget szenvedett az Elversbergtől. A berlini együttes így négy mérkőzés után továbbra is nyeretlen, mindössze két ponttal az utolsó előtti helyen áll a német másodosztályban.