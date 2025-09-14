A Puskás Akadémia vezetőedzője magyarázkodik és a VAR-t is szidja

Míg az élvonalbeli csapatok többsége osztályokkal gyengébb ellenféllel nézett szembe a Magyar Kupa 3. fordulójában, addig a Puskás Akadémiára nehéz feladat várt: az NB I-be vágyakozó Vasasnál vendégeskedett szombat este. Hornyák Zsolt csapata bele is futott egy hatalmas pofonba, ugyanis a felcsútiak úgy kaptak ki 4-1-re Angyalföldön, hogy a Puskás Akadémia játékosainak teljesítményét látva csodálkozhattunk azon, hogy a klub évek óta az első osztály egyik élcsapata, amely ráadásul az előző idényben az utolsó fordulóig versenyben volt a bajnoki címért.

Amíg az előző bajnoki idény végén ezüstérmet ünnepelhetett Hornyák Zsolt és csapata, addig a Puskás Akadémia most simán kiesett a Magyar Kupa harmadik körében (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Hornyák Zsolt egy büntetőt és kihagyott helyzeteket kér számon

A Puskás Akadémia nagy tervekkel vágott neki az idei Magyar Kupa-sorozatnak, és már az első meccsén súlyos vereséget szenvedett, ami a kiesését jelentette. Felcsúton nehezen emésztik meg ezt a vereséget, a csapat vezetőedzője is több célszemélyt talált, akikre a „méretes zakót” rá lehet fogni. A találkozót követően a VAR és a játékosok felelősségét említette a vereség fő okaként.

– Összesen hat tiszta helyzetet számoltam meg a találkozón, amit sikerült kihagynunk. Ha a 20. percben már 2-0-ra vezetünk, senki sem szólhatott volna egy rossz szót sem.

Ráadásul 0-0-nál egy tiszta tizenegyest nem adott meg nekünk a videóbíró, de kár a bíróról beszélni, mert ami nekünk nem ment be, az ellenfélnek minden sikerült.

Egy-két játékosnak itt az ideje, hogy elgondolkodjon azon, mit tett le eddig az asztalra, míg másoknak a nulláról kell majd felépíteniük magukat. Állítom, hogy 3-5 méterről gólokat kell lőnie egy NB I-es játékosnak. Egy biztos, ezeket a gondokat rendezem az öltözőbe, mert ezen a meccsen ha a Vasasnak lett volna ennyi helyzete, akkor kapunk egy tízest – mondta el a klub hivatalos honlapja szerint Hornyák Zsolt.

Pethő Bence szerezte meg a Vasas első gólját a Puskás Akadémia ellen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Vasas-játékos Urblík ismét gólt lőtt a Puskás Akadémia ellen

Sokan féltek attól, hogy a Vasas győzelméhez góllal hozzájáruló Urblík József 2023 után ismételten volt csapata kispadja előtt ünnepelteti magát, újabb botrányt okozva ezzel. Nos, akkor igencsak emlékezetes módon, a vendégek kispadja előtt ünnepelte meg gólját. Ezúttal ez elmaradt, ám újfent betalált a Puskás kapujába.

Megérdemelt győzelmet arattunk. Örülök a gólomnak, és higgye el mindenki, már nincs bennem tüske, csak a jóra emlékszem vissza, most pedig azon dolgozom, hogy mindent megtegyek a Vasas sikereiért.

Erőnlétileg nincs problémánk, nem fogytunk el. A Puskásnak is voltak helyzeteik, jó csapatuk van, de ma mi voltunk a jobbak – jelentette ki a Vasas középpályása.