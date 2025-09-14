Hornyák ZsoltmeglepetésMagyar KupaVasasPuskás Akadémia

A Puskás Akadémia vezetőedzője magyarázkodik és a VAR-t is szidja

Az NB I-es csapatok közül kétségtelenül a Puskás Akadémia kapta a legnagyobb pofont, miután a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában 4-1-re kikapott a másodosztályú Vasas csapatától. A felcsútiak edzője, Hornyák Zsolt ugyan elsősorban a játékosait teszi felelőssé a kínos kudarc miatt, ám nem felejti el megemlíteni, hogy a videóbíró miatt nem kaptak meg egy nyilvánvaló 11-est. A találkozó pikantériája az volt, hogy az angyalföldiek játékosa, Urblík József ismét betalált volt csapatának, de ezúttal elmaradt a botrányos gólöröm.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 7:32
Hornyák Zsolt nem éppen vidáman távozott Angyalföldről
Hornyák Zsolt nem éppen vidáman távozott Angyalföldről (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Míg az élvonalbeli csapatok többsége osztályokkal gyengébb ellenféllel nézett szembe a Magyar Kupa 3. fordulójában, addig a Puskás Akadémiára nehéz feladat várt: az NB I-be vágyakozó Vasasnál vendégeskedett szombat este. Hornyák Zsolt csapata bele is futott egy hatalmas pofonba, ugyanis a felcsútiak úgy kaptak ki 4-1-re Angyalföldön, hogy a Puskás Akadémia játékosainak teljesítményét látva csodálkozhattunk azon, hogy a klub évek óta az első osztály egyik élcsapata, amely ráadásul az előző idényben az utolsó fordulóig versenyben volt a bajnoki címért.

Amíg az előző bajnoki idény végén ezüstérmet ünnepelhetett Hornyák Zsolt és csapata, addig a Puskás Akadémia most simán kiesett a Magyar Kupa harmadik körében
Amíg az előző bajnoki idény végén ezüstérmet ünnepelhetett Hornyák Zsolt és csapata, addig a Puskás Akadémia most simán kiesett a Magyar Kupa harmadik körében (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Hornyák Zsolt egy büntetőt és kihagyott helyzeteket kér számon

A Puskás Akadémia nagy tervekkel vágott neki az idei Magyar Kupa-sorozatnak, és már az első meccsén súlyos vereséget szenvedett, ami a kiesését jelentette. Felcsúton nehezen emésztik meg ezt a vereséget, a csapat vezetőedzője is több célszemélyt talált, akikre a „méretes zakót” rá lehet fogni. A találkozót követően a VAR és a játékosok felelősségét említette a vereség fő okaként.

– Összesen hat tiszta helyzetet számoltam meg a találkozón, amit sikerült kihagynunk. Ha a 20. percben már 2-0-ra vezetünk, senki sem szólhatott volna egy rossz szót sem. 

Ráadásul 0-0-nál egy tiszta tizenegyest nem adott meg nekünk a videóbíró, de kár a bíróról beszélni, mert ami nekünk nem ment be, az ellenfélnek minden sikerült.

Egy-két játékosnak itt az ideje, hogy elgondolkodjon azon, mit tett le eddig az asztalra, míg másoknak a nulláról kell majd felépíteniük magukat. Állítom, hogy 3-5 méterről gólokat kell lőnie egy NB I-es játékosnak. Egy biztos, ezeket a gondokat rendezem az öltözőbe, mert ezen a meccsen ha a Vasasnak lett volna ennyi helyzete, akkor kapunk egy tízest – mondta el a klub hivatalos honlapja szerint Hornyák Zsolt.

Pethő Bence szerezte meg a Vasas első gólját a Puskás Akadémia ellen
Pethő Bence szerezte meg a Vasas első gólját a Puskás Akadémia ellen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Vasas-játékos Urblík ismét gólt lőtt a Puskás Akadémia ellen

Sokan féltek attól, hogy a Vasas győzelméhez góllal hozzájáruló Urblík József 2023 után ismételten volt csapata kispadja előtt ünnepelteti magát, újabb botrányt okozva ezzel. Nos, akkor igencsak emlékezetes módon, a vendégek kispadja előtt ünnepelte meg gólját. Ezúttal ez elmaradt, ám újfent betalált a Puskás kapujába.

Megérdemelt győzelmet arattunk. Örülök a gólomnak, és higgye el mindenki, már nincs bennem tüske, csak a jóra emlékszem vissza, most pedig azon dolgozom, hogy mindent megtegyek a Vasas sikereiért.

Erőnlétileg nincs problémánk, nem fogytunk el. A Puskásnak is voltak helyzeteik, jó csapatuk van, de ma mi voltunk a jobbak – jelentette ki a Vasas középpályása.

A Magyar Kupa 3. fordulójának vasárnapi meccsei

15.00:

  • Kelen SC (megyei I.) – Tarpa SC (NB III)
  • Mezőörs KSE (megyei I.) – Komárom VSE (NB III)
  • Martfűi LSE (NB III) – Dombóvári FC (NB III)
  • Sárvár FC (megyei I.) – Pilisi LK (megyei I.)

16.15:

  • Kecskeméti TE (NB II) – Újpest FC  

 

