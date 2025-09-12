Dárdai MártonBundesligaHertha BSC

Dárdai nem ilyen fogadtatást remélt Berlinben, edzője súlyos döntést hozott

Négy mérkőzés után nyeretlen a Hertha BSC labdarúgócsapata a német másodosztályban, ezért Dárdai Márton együttesének vezetőedzője, Stefan Leitl a válogatottszünetben a négyvédős rendszerre állt át a német sajtó szerint. Mindennek viszont Dárdai Márton lehet a nagy vesztese a berlini cikk alapján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 18:10
Dárdai Márton nincs jó formában, veszélyben is van Berlinben
Dárdai Márton nincs jó formában, veszélyben is van Berlinben (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A válogatottszünetet követően a hétvégén már újra a klubfutballé a főszerep. Ennek az elmúlt napokban minden bizonnyal Dárdai Márton is örült, a Hertha Berlin magyar hátvédje, akit noha Marco Rossi behívott a válogatottba, de az új játékrendszer egyik áldozata lett. Rossi a négyvédős rendszerben Willi Orbán mellé Szalai Attilát tette be az írek és a portugálok ellen is, a 23 éves Dárdai mindkét meccsen a kispadon kezdett, a portugálok ellen egy percet kapott a hajrában.

Dárdai Márton könnyen lehet, hogy hétvégén már nem lesz a Hertha kezdőjében
Könnyen lehet, hogy Dárdai Márton hétvégén már nem lesz a Hertha BSC kezdőjében (Fotó: firo Sportphoto/Jurgen Fromme)

Dárdaiban már az edzője sem bízik a németek szerint

A 23 éves magyar védő Berlinbe visszaérkezve sem kapott jó hírt a berlin-live.de értesülései szerint. A Hertha védelméből Niklas Kolbe és Pascal Klemens megsérült, míg Linus Gechter eltiltott, így Stefan Leitl vezetőedző már a korábbi háromvédős rendszer helyett a négyvédős felállást próbálgatta a válogatottszünetben. 

A német portál szerint hiába a több sérülés, Dárdai így sem fog esélyt kapni. 

A lap úgy tudja, a vezetőedző a Zeefuik, Leistner, Rogel, Eitschberg négyesnek szavazna bizalmat. Ez pedig azt is jelentené, hogy a négy meccsen eddig háromszor kezdő Dárdai helyett az az Agustin Rogel kaphat esélyt, aki idáig összesen egy percet kapott a Darmstadt ellen. A berlin-live.de a cikkben külön foglalkozik Dárdaival, és azt írják, az új rendszernek ő lehet a nagy vesztese. 

A német lap kihangsúlyozza, Dárdai gyengén kezdte a szezont, ezért az új igazolás Kolbe mögé szorult a rangsorban, ráadásul Leitl vezetőedző is elégedetlen a magyar játékos teljesítményével.

A Hertha BSC továbbra is nyeretlen a német másodosztályban
A Hertha BSC továbbra is nyeretlen a német másodosztályban (Fotó: firo Sportphoto/Sebastian El-Saqqa)

Dárdai Márton gyenge idénykezdete

Arról mi is beszámoltunk, hogy Dárdai idénye nehezen indult a német másodosztályban. Noha a legutóbbi, Elversberg elleni meccsen a kezdőben volt megint – köszönhetően Kolbe bordatörésének is –, már az ötödik percben nagyot hibázott, edzője a szünetben le is cserélte Dárdait. Mindez már másodszor történt meg a mostani idényben, miután a magyar játékos az első fordulóban a Schalke ellen is csak 45 percet kapott.

A Hertha BSC a szakadék szélén

Borzasztóan indult az új idény Berlinben. A Hertha négy meccs után nyeretlen, mindössze két ponttal a kiesést jelentő, 17. helyen áll. A februárban érkező Leitl helye egyre bizonytalanabb a kispadon, ezért nem véletlen, hogy új dolgokat próbál elővenni. Ugyanakkor lehet, hogy nem a védelemben van a legnagyobb baj: a négy meccsen rúgott egy gól a bennmaradáshoz aligha lesz elég.

A Hertha Berlin első négy bajnokija:

  • Schalke–Hertha 2-1
  • Hertha–Karlsruhe 0-0
  • Darmstadt–Hertha 0-0
  • Hertha–Elversberg 0-2

 A fővárosi klub a következő fordulóban a Hannover otthonában lép pályára szombat este 20.30-kor.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu