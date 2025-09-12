Dárdai nem ilyen fogadtatást remélt Berlinben, edzője súlyos döntést hozott

A válogatottszünetet követően a hétvégén már újra a klubfutballé a főszerep. Ennek az elmúlt napokban minden bizonnyal Dárdai Márton is örült, a Hertha Berlin magyar hátvédje, akit noha Marco Rossi behívott a válogatottba, de az új játékrendszer egyik áldozata lett. Rossi a négyvédős rendszerben Willi Orbán mellé Szalai Attilát tette be az írek és a portugálok ellen is, a 23 éves Dárdai mindkét meccsen a kispadon kezdett, a portugálok ellen egy percet kapott a hajrában.

Könnyen lehet, hogy Dárdai Márton hétvégén már nem lesz a Hertha BSC kezdőjében (Fotó: firo Sportphoto/Jurgen Fromme)

Dárdaiban már az edzője sem bízik a németek szerint

A 23 éves magyar védő Berlinbe visszaérkezve sem kapott jó hírt a berlin-live.de értesülései szerint. A Hertha védelméből Niklas Kolbe és Pascal Klemens megsérült, míg Linus Gechter eltiltott, így Stefan Leitl vezetőedző már a korábbi háromvédős rendszer helyett a négyvédős felállást próbálgatta a válogatottszünetben.

A német portál szerint hiába a több sérülés, Dárdai így sem fog esélyt kapni.

A lap úgy tudja, a vezetőedző a Zeefuik, Leistner, Rogel, Eitschberg négyesnek szavazna bizalmat. Ez pedig azt is jelentené, hogy a négy meccsen eddig háromszor kezdő Dárdai helyett az az Agustin Rogel kaphat esélyt, aki idáig összesen egy percet kapott a Darmstadt ellen. A berlin-live.de a cikkben külön foglalkozik Dárdaival, és azt írják, az új rendszernek ő lehet a nagy vesztese.

A német lap kihangsúlyozza, Dárdai gyengén kezdte a szezont, ezért az új igazolás Kolbe mögé szorult a rangsorban, ráadásul Leitl vezetőedző is elégedetlen a magyar játékos teljesítményével.

A Hertha BSC továbbra is nyeretlen a német másodosztályban (Fotó: firo Sportphoto/Sebastian El-Saqqa)

Dárdai Márton gyenge idénykezdete

Arról mi is beszámoltunk, hogy Dárdai idénye nehezen indult a német másodosztályban. Noha a legutóbbi, Elversberg elleni meccsen a kezdőben volt megint – köszönhetően Kolbe bordatörésének is –, már az ötödik percben nagyot hibázott, edzője a szünetben le is cserélte Dárdait. Mindez már másodszor történt meg a mostani idényben, miután a magyar játékos az első fordulóban a Schalke ellen is csak 45 percet kapott.

A Hertha BSC a szakadék szélén

Borzasztóan indult az új idény Berlinben. A Hertha négy meccs után nyeretlen, mindössze két ponttal a kiesést jelentő, 17. helyen áll. A februárban érkező Leitl helye egyre bizonytalanabb a kispadon, ezért nem véletlen, hogy új dolgokat próbál elővenni. Ugyanakkor lehet, hogy nem a védelemben van a legnagyobb baj: a négy meccsen rúgott egy gól a bennmaradáshoz aligha lesz elég.

A Hertha Berlin első négy bajnokija: Schalke–Hertha 2-1

Hertha–Karlsruhe 0-0

Darmstadt–Hertha 0-0

Hertha–Elversberg 0-2

A fővárosi klub a következő fordulóban a Hannover otthonában lép pályára szombat este 20.30-kor.