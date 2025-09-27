Elfogyott a mágia: váratlanul kirúgta vezetőedzőjét a londoni klub

A West Ham United hivatalos oldalán jelentette be ma délben, hogy Graham Potter távozik az egyesület kispadjáról. A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint már meg is van a kirúgott angol edző utódja, a Nottingham Foresttől nemrég menesztett Nuno Espírito Santo személyében.

Graham Pottert kirúgta a Premier League 19. helyén szerénykedő West Ham United (Fotó: PAUL ELLIS/AFP)

A döntés időzítése a hírek szerint mindenkit váratlanul ért: Potter pénteken még sajtótájékoztatót tartott, szombat reggel pedig edzést akart tartani, ám a tréning előtt közölték vele a menesztését. Az angol szakembernek ugyanakkor engedélyezték, hogy személyesen búcsúzzon el a játékosaitól, mielőtt hivatalosan is bejelentették a döntést. Potterrel együtt távozik a teljes stábja, köztük Bruno Saltor, Billy Reid, Narcis Pelach, Casper Ankergren és a kapusedző, Linus Kandolin is.

A West Ham közleményében kiemelte, hogy „az eredmények és a teljesítmény nem feleltek meg a klub által elvárt szintnek”, és a csapat jelenlegi helyzetében elengedhetetlen a változtatás. Az együttes öt forduló alatt mindössze három pontot gyűjtött, ezzel a 19., kieső helyen áll a Premier League-ben.

A sajtóértesülések szerint a klub már napok óta tárgyalásban áll a portugál Nuno Espírito Santóval, aki a Nottingham Foresttel a hetedik helyen végzett a Premier League 2024/25-ös idényében – ami a klub legjobb szereplése volt az elmúlt három évtizedben. A BBC úgy tudja, a portugál szakember akár már a hétfő esti, Everton elleni bajnokin is leülhet a West Ham kispadjára, ugyanis szóban már megállapodott a kelet-londoniakkal.

Potternek korábban a Chelsea-től is hasonlóan viharos körülmények között kellett távoznia. Az 50 éves vezetőedző 25 mérkőzésen ült a West Ham kispadján, viszont ezalatt csak hat győzelmet aratott. Bár a nyáron több mint 120 millió fontot költött új játékosokra a klub, az erősítések nem hozták meg a várt eredményeket. A csapat ráadásul a Ligakupában is nagyon korán, már a legjobb 64 között búcsúzott.

A menesztést követően a West Ham vezetősége közleményben köszönte meg Potter munkáját, de hangsúlyozta: a klubnak sürgősen stabilitásra és új lendületre van szüksége.