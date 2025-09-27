  • Magyar Nemzet
Nagyon kellemetlen kérdést kapott Szoboszlairól a Liverpool magyar futballistája

Hosszú interjút adott Pécsi Ármin a Spíler Tv Premier előtt című műsorának. A pénteken késő este adásba kerülő beszélgetésben a Liverpool magyar kapusa beszélt a két igen erős rivális, Alisson Becker és Giorgi Mamardashvili melletti helyzetéről, a gyerekkori kötődéséről az angol klubhoz, és egy kellemetlen kérdést is kapott: ki a jobb, Szoboszlai Dominik vagy Steven Gerrard? Pécsi Ármin okosan válaszolt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 7:52
Szoboszai Dominik újra Steven Gerrard mellett került szóba, ezúttal a Liverpool magyar kapusa, Pécsi Ármin válaszolt a kérdésre Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Puskás Akadémia kötelékében nevelkedő, U21-es válogatott kapus a nyáron igazolt a Liverpool első csapatához. Pécsi Ármin 1,78 millió euróba került a Transfermarkt adatai szerint, és a 20 éves kapus, aki az NB I előző idényében kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egyelőre a Liverpool második csapatában véd . Pécsi gyerekkora óta Liverpool-szurkoló, így természetesen Steven Gerrard bűvöletében nőtt fel. Az interjúban arra is válaszolnia kellett, hogy szerinte a csapat legendás angol nyolcasa, vagy a jelenlegi, azaz Szoboszlai Dominik a jobb.

Pécsi Ármin edzőmeccsen már védte a Liverpool kapuját, Szoboszlai Dominik segítségére is számíthat
Pécsi Ármin edzőmeccsen már védte a Liverpool kapuját, Szoboszlai Dominik segítségére is számíthat (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Pécsi Ármin ezzel a kérdéssel nem került könnyű helyzetbe. Szavait Magyarországon és Liverpoolban is olvashatják, nincs igazán jó válasz a kérdésre. Ráadásul belegondolva sem könnyű a helyzete, hiszen egyik gyerekkori kedvencét, a Liverpool történetének egyik legnagyobb legendáját kellett összevetnie a Spíler Tv kérdésére a csapat jelenlegi magyar vezérével, honfitársával, aki a szárnyai alá vette őt az Anfielden.

Nagyon érett és okos választ adott a kellemetlen kérdésre Pécsi Ármin:

– Ez nehéz kérdés. Középpályást játszott Gerrard is. Most azért Dominikot láthatjuk más pozícióban is kiválóan játszani. Pár év múlva jobb lenne visszatérni erre a kérdésre, és akkor szívesebben válaszolnék rá.

De tényleg: Szoboszlai vagy Gerrard?

Szoboszlai Dominik nemrég teljesítette a 100. meccsét a Liverpool színeiben, és korábbi elemzésünk szerint az első száz meccsén eredményesebb volt, mint annak idején Steven Gerrard.

Szoboszlai Dominik

  • 100 meccs a Liverpoolban
  • 16 gól
  • 16 gólpassz
  • 7 sárga lap
  • 0 piros lap

Steven Gerrard

  • 100 meccs a Liverpoolban
  • 12 gól
  • 9 gólpassz
  • 11 sárga lap
  • 3 piros lap

Gerrard ettől függetlenül a Liverpool egyik legnagyobb legendája, aki 710 meccsen 186 gólt szerzett a klub színeiben, ráadásul Bajnokok Ligáját is nyert a csapattal. Igaz, Premier League-et nem, ami Szoboszlainak idén már összejött. Gerrard maga is elismerően nyilatkozott a magyar utódjáról a nyolcas poszton.

Pécsi Ármin látja a jövőjét a Liverpoolban

Sokan féltették Pécsi Ármint attól, hogy a Liverpool első csapatában nem kap majd lehetőséget, hiszen Alisson Becker a világ egyik legjobb kapusa, és a nyáron igazolt Giorgi Mamardashvili is komoly tapasztalattal rendelkezik már.

– Alisson mellett Mamardashvilit is ide lehet venni, akihez egy kicsit közelebb vagyok korosztályban. Tőle is próbálok tanulni, ő is tapasztalt már meg dolgokat, a ligában védett ő is. A példa itt van előttem, nagyon jó őket látni minden nap edzésen, hogy ki hogy oldja meg ugyanazt a szituációt – mesélte a riválisokról Pécsi.

Hozzátette: – Természetesen az a cél, hogy itt, ebben a klubban játszhassak. Úgy jövök minden nap edzésre, hogy a konditeremben, a fizikális részében fejlődjek. Olyan emberek dolgoznak itt, akik ebben maximálisan segítenek. Az edzésekről igyekszem a jó dolgokat továbbvinni. Nehéz, mert ez egy magasabb szint. Türelmesnek kell lennem, és közben dolgozni kell, és persze várni kell a lehetőségre. Ha ilyen minőségben és ilyen játékosokkal edzem és ha a jó munkát elvégzem, akkor látom, hogy mi az a szint, ahova eljuthatok, esetleg azoknak a kapusoknak a szintjét elérni, akik előttem vannak. Ez a célom, és akkor lehet egy ilyen bajnokságban szerephez jutni.

