Egyszer megbukott a Chelsea-nél, most mégis újra a londoniak edzője

A folyamatos kirúgásokkal már a játékosoknak is tele van a hócipőjük. A legutóbb ennek Kai Havertz adott hangot. A német futballista már azért is hálás volt, hogy ha átmenetileg is, de volt, aki egyáltalán elvállalta a Chelsea-nél nem sok jóval kecsegtető edzői állást (Potter stábjának egy tagja, Bruno Saltor ugrott be átmenetileg a Liverpool elleni meccsre). Hozzátette, a társaival nem bánnák, ha egy edzővel végre néhány hónapnál hosszabb ideig dolgozhatnának együtt...