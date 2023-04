Hatalmas botrány rázta meg az olasz futballt

Az olasz pénzügyőrség a római ügyészség által lefolytatott két különböző nyomozás részeként házkutatást tartott az AS Roma, a Lazio és a Salernitana központjában.

A La Gazzetta dello Sport szerint az AS Roma tulajdonosa, Dan Friedkin és az ő fia, a klub alelnöke ellen is nyomozás folyik, és ugyanez igaz James Pallottára, a klub korábbi tulajdonosára is.

Friedkinék 2020-ban szerezték meg a klubot Pallottától, a feltételezett tőkenyereség miatt jelenleg is zajló vizsgálat a 2017-től 2021-ig tartó átigazolásokra vonatkozik.

Kilenc személy és maga a klub ellen is folyik vizsgálat. A római ügyész szerint a Leonardo Spinazzola és Luca Pellegrini 2019-es csereügyletén kívül Riccardo Marchizza és Davide Frattesi átigazolása a Sassuolohoz, valamint Marco Tumminello Atalantához való átigazolása is a gyanús ügyletek közé tartozik.

A Lazio tulajdonosa, Claudio Lotito és sportigazgatója, Igli Tare is vizsgálat alatt áll, és ez a Laziót, valamint a Salernitanát érinti. Lotito mindkét klubnak volt az elnöke a feltételezett átigazolások idején, mielőtt 2021 decemberében eladta a délolasz klubot Ciro Iervolinónak.