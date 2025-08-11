Xavier Pascual: A Veszprém megnyerhet minden trófeát az idényben

Egy hete kezdte meg a közös munkát a One Veszprém férfi-kézilabdacsapata. Az első héten hazai környezetben dolgoztak, majd vasárnap buszra szálltak és Bosznia-Hercegovinába utaztak a kerettagok, ahol az edzések mellett a doboji nemzetközi tornán játszanak három mérkőzést. A csapat öthetes, intenzív alapozással készül a szeptember 6-án, a Budakalász elleni, idegenbeli mérkőzéssel rajtoló idényre. Bár az idő rövidnek tűnik, Xavier ­Pascual vezetőedző optimistán vágott bele a felkészülésbe.

Tavaly az egész csapat új volt számomra, ráadásul ott volt az olimpia is, ami nagyon korlátozta a lehetőségeinket a játékmodell fejlesztésében. Idén több időnk van – a csapatnál maradó játékosok már tudják, hogyan akarunk játszani, és sok új játékos is ismeri a filozófiámat.

Úgy gondolom, ez mindig időbe telik, de remélem, ezúttal gyorsabban meg tudjuk valósítani – fogalmazott lapunk kérdésére a tréner.

A veszprémi játékosok ismerik Xavier Pascual filozófiáját, ami egyszerűbbé teszi a közös munkát Fotó: handballveszprem.hu

Kemény lesz a küzdelem a Szeged ellen is

A Veszprém, az előző idényhez hasonlóan négy sorozatba száll harcba a trófeákért. A klubvilágbajnokságon és a magyar bajnokságban címvédőként indul, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában viszont azt várják a szurkolók, hogy a csapat javítson az előző évi eredményeken. A legutóbbi három BL-kiírásban a Veszprém nem jutott el a négyes döntőbe, ezt a ­rossz sorozatot mindenképpen szeretné megszakítani.

– Az összes nagy csapat mindig minden trófea megszerzését tűzi ki célul, de ez nagyon nehéz feladat.

Az előző idényben láthattuk, hogy a Szeged már nem ugyanaz a csapat, mint az előző években, és hozzánk hasonlóan ő is közel került a BL négyes döntőhöz. A hazai versenyek idén is kemények lesznek, hiszen a szegediek is megerősítették a keretüket.

Európában vannak csapatok, amelyek sokat változtattak a keretükön, mégsem gyengültek – sőt, inkább erősödtek. A Magdeburg például jelentősen javította keretét, és jelenleg a kontinens bajnoka – mutatott rá a szakember.

Veszprémben azon dolgoznak a nyáron, hogy erős csapatként kezdjék meg a szezont, ebben látják a siker kulcsát Fotó: handballveszprem.hu

Csapatként kell erősnek lennie a Veszprémnek

A szurkolók is hasonlóan gondolkodnak, mint a vezetőedző, és szeretnék, ha a következő évben a Veszprém minden trófeát begyűjtene. Ugyanakkor Xavier Pascual óvatosságra int: a BL mezőnye egyre erősebb, és már a négyes döntőért is hatalmas harc zajlik évről évre.