One VeszprémkézilabdaVeszprémkézilabda bajnokok ligájaXavier Pascual

Xavier Pascual: A Veszprém megnyerhet minden trófeát az idényben

Egyhetes hazai alapozás után tegnap Dobojba utazott a One Veszprém férfi-kézilabdacsapata, ahol az edzések mellett nemzetközi tornán lép pályára. Xavier Pascual vezetőedző az elutazás előtt lapunknak azt mondta, intenzív felkészülést tervezett az alapozásra, amit elégnek érez ahhoz, hogy a következő szezonban is minden olyan sorozatban esélyes legyen a csapat, ahol rajthoz áll.

Kibédi Péter
2025. 08. 11. 6:13
Xavier Pascual optimistán vágott bele a felkészülésbe, úgy véli szép sikerek előtt áll a Veszprém
Xavier Pascual optimistán vágott bele a felkészülésbe, úgy véli szép sikerek előtt áll a Veszprém Forrás: handballveszprem.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy hete kezdte meg a közös munkát a One Veszprém férfi-kézilabdacsapata. Az első héten hazai környezetben dolgoztak, majd vasárnap buszra szálltak és Bosznia-Hercegovinába utaztak a kerettagok, ahol az edzések mellett a doboji nemzetközi tornán játszanak három mérkőzést. A csapat öthetes, intenzív alapozással készül a szeptember 6-án, a Budakalász elleni, idegenbeli mérkőzéssel rajtoló idényre. Bár az idő rövidnek tűnik, Xavier ­Pascual vezetőedző optimistán vágott bele a felkészülésbe.

Tavaly az egész csapat új volt számomra, ráadásul ott volt az olimpia is, ami nagyon korlátozta a lehetőségeinket a játékmodell fejlesztésében. Idén több időnk van – a csapatnál maradó játékosok már tudják, hogyan akarunk játszani, és sok új játékos is ismeri a filozófiámat. 

Úgy gondolom, ez mindig időbe telik, de remélem, ezúttal gyorsabban meg tudjuk valósítani – fogalmazott lapunk kérdésére a tréner.

A veszprémi játékosok ismerik Xavier Pascual filozófiáját, ami egyszerűbbé teszi a közös munkát
A veszprémi játékosok ismerik Xavier Pascual filozófiáját, ami egyszerűbbé teszi a közös munkát Fotó: handballveszprem.hu

Kemény lesz a küzdelem a Szeged ellen is

A Veszprém, az előző idényhez hasonlóan négy sorozatba száll harcba a trófeákért. A klubvilágbajnokságon és a magyar bajnokságban címvédőként indul, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában viszont azt várják a szurkolók, hogy a csapat javítson az előző évi eredményeken. A legutóbbi három BL-kiírásban a Veszprém nem jutott el a négyes döntőbe, ezt a ­rossz sorozatot mindenképpen szeretné megszakítani.

– Az összes nagy csapat mindig minden trófea megszerzését tűzi ki célul, de ez nagyon nehéz feladat. 

Az előző idényben láthattuk, hogy a Szeged már nem ugyanaz a csapat, mint az előző években, és hozzánk hasonlóan ő is közel került a BL négyes döntőhöz. A hazai versenyek idén is kemények lesznek, hiszen a szegediek is megerősítették a keretüket. 

Európában vannak csapatok, amelyek sokat változtattak a keretükön, mégsem gyengültek – sőt, inkább erősödtek. A Magdeburg például jelentősen javította keretét, és jelenleg a kontinens bajnoka – mutatott rá a szakember.

Veszprémben azon dolgoznak a nyáron, hogy erős csapatként kezdjék meg a szezont, ebben látják a siker kulcsát
Veszprémben azon dolgoznak a nyáron, hogy erős csapatként kezdjék meg a szezont, ebben látják a siker kulcsát Fotó: handballveszprem.hu

Csapatként kell erősnek lennie a Veszprémnek

A szurkolók is hasonlóan gondolkodnak, mint a vezetőedző, és szeretnék, ha a következő évben a Veszprém minden trófeát begyűjtene. Ugyanakkor Xavier Pascual óvatosságra int: a BL mezőnye egyre erősebb, és már a négyes döntőért is hatalmas harc zajlik évről évre.

– A nagy probléma, hogy a szurkolók gyakran nincsenek tisztában az ellenfelek valódi szintjével. 

Én mindig felteszek magamnak egy kérdést: válaszd ki azt a játékost, akit a világ legjobbjának tartasz minden poszton, és nézd meg, ők a te csapatodban játszanak-e. Ezután számold meg, hány ilyen játékos van a legjobb csapatokban az adott poszton, és akkor jobban megértheted az ellenfelek potenciálját. Mi nagyszerű csapat lehetünk, hiszen ez nem egyéni sport, ebben kell erőseknek lennünk. Megnyerhetünk minden trófeát, és ezért harcolni is fogunk, de nem egyedül versenyzünk. 

Európában sok csapat van, amely nem jut be a Final Fourba, pedig megvan benne a potenciál, például az Aalborg, PSG vagy a Kielce – mondta a tréner.

Ahogy az elmúlt két évtizedben mindig, várhatóan az előttünk álló szezonban is a Szeged lesz a legnagyobb hazai rivális. A bajnoki döntő előtt éppen a spanyol tréner jelentette ki, hogy a két csapat között eltűnt a különbség.

Mindig figyelemmel kísérem minden ellenfelünket, természetesen a Szegedet is. Sokan mondják, hogy a két csapat közötti különbség csökkent, de én voltam az első, aki ezt már az első naptól kezdve kimondta!

Ezért nem lepett meg, amit a Szeged tavaly elért, mert ha elemezzük a csapatot és az igazolásait, láthatjuk, hogy jól megerősödött. Míg nekünk különböző körülmények miatt nem volt annyi időnk arra, hogy a csapatot úgy tudjuk megerősíteni, ahogyan szerettük volna – zárta gondolatait Xavier Pascual.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.