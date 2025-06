Huszonkilencedik bajnoki címét nyerte a Veszprém

Remek szériában voltak a hazaiak, a 11. percben 6-1-es sorozattal már három góllal vezettek a nagyon pontatlanul játszó Szeged ellen, nem is kellett sokat várni Michael Apelgren időkérésére. Hatottak az edző szavai és a Pick ha nem is könnyen, de a 17. perc végére visszajött egy gólra. Mikler ismét elkapta a fonalat, két újabb védéssel lehetőséget adott a társaknak az egyenlítésre, amit Bánhidi Bence ki is használt, így a 21. percben 11-11-állt az eredményjelzőn.