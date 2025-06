Mikler Roland parádézott, egyenlített a Szeged a Veszprém ellen

Pénteken, a bajnoki döntő első mérkőzésén, a hazai pályán játszó Veszprém elsősorban a második félidőben mutatott játékának köszönhette kétgólos győzelmét; a Szeged az első húsz percben uralta a játékot, de az kevés volt a sikerhez. Az első összecsapáson a hajrában Hugo Descat nyújtott klasszisteljesítményt, ami döntőnek bizonyult, így meglepő volt, hogy a pénteken tizenkét gólt szerző játékos nem kapott helyett a második meccsen a veszprémiek keretében.

Mikler Rolanddal nem tudtak mit kezdeni a veszprémiek, hihetetlen védéseket mutatott be a szegedi kapus Fotó: Szegedma/Márkus-Sinka Barbara

Kapusparádé szegedi és veszprémi oldalon

Az első öt percben Mikler Roland három védést is bemutatott a Szeged kapujában, mégis a Veszprémnél volt az előny. A szoros védekezés miatt támadásban nehezen jutottak el helyzetig a csapatok, ugyanakkor, ha odakerültek, akkor azt biztos kézzel értékesítették. Kőkemény volt a mérkőzés, és hogy ez mennyire igaz, azt a 10. percben be is bizonyították a játékosok. Nedim Remili gólja után a hátán landolt, Gleb Kalarash ebben nem volt ártatlan. A Veszprém franciája a földön maradt, a szegediek orosza mezének eleje pedig leszakadt. A játékvezetők videóztak, majd piros lapot adtak a védekezőspecialistának.

A Veszprém 6-4-re vezetett ekkor, és erre gyorsan rátett még egy gólt, amikor Michael Apelgren időt kért. Feszesebb lett a Szeged játéka, amivel nem tudtak mit kezdeni a másik oldalon, pillanatok alatt jött az egyenlítés, sőt, a bajnoki címvédő közel nyolcperces gólcsendjét kihasználva a vezetést is átvették a szegediek. A hazaiak 7-2-es sorozatára időkéréssel válaszolt Xavier Pascual, de ez nem járt olyan gyors sikerrel, mint a túloldalon.

Csak nagyon nehezen, a 26. percre sikerült egyre csökkenteniük a hátrányt, úgy, hogy már hárommal is vezetett a Szeged. A hazaiak akár növelhették volna, a vendégek csökkenthették volna a különbséget, de a két magyar válogatott kapus, Mikler Roland és Palasics Kristóf káprázatos bravúrokat mutattak be a félidő hajrájában, így 15-12-es szegedi vezetésnél kezdődött a szünet.

Az osztrák Sebastian Frimmel az első meccshez hasonlóan szerdán is gólerősen játszott a bajnoki döntő második mérkőzésén Fotó: Szegedma/Márkus-Sinka Barbara

Meglepően sima szegedi siker

Nem tudott megújulni a második játékrész elején a Veszprém. Mikler a kapuban sorozatban hozta a bravúrokat. A kapuban egyértelmű fölényben voltak a szegediek, a 40 éves kapus negyvenszázalékos védéshatékonysági mutatójával szemben a másik oldalon a két kapus lényegesen szerényebb, tizenöt százalékot tudott felmutatni.

Gyorsan meg is duplázódott a különbség, és a félidő feléhez közeledve már-már elképzelhetetlennek tűnt, hogy vasárnap ne rendezzék meg a mindent eldöntő harmadik bajnoki döntő mérkőzést a One Arénában. A végjáték sem hozott fordulatot. Eksztázisban játszott a Szeged, és pont annyit adott ki magából amennyi szükséges volt ahhoz, hogy biztos, öt-hat gólos távolságban tartsa ellenfelét, amely látva, hogy ma nincs esélye a fordításra, érezhetően elkezdett spórolni a mindent eldöntő összecsapásra.

A vége így meglepően sima 32-27-es szegedi győzelem lett.

Az egyik csapat második győzelméig tartó bajnoki döntő állása két mérkőzés után 1-1, a mindent eldöntő párharcot vasárnap este Veszprémben rendezik (17.45, tv: M4), a One Arénában.