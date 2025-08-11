Kétségbeesés uralkodik Európában amiatt, hogy a „kihagyottak koalíciója” nem kapott helyet az Alaszkában megrendezendő csúcstalálkozón, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyal majd a háború lehetséges lezárásáról.
A mindenből kihagyottak koalíciója megakadályozná a békét
Egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén. Európának nem osztanak lapot.
Alexander Mercouris brit elemző szerint Volodimir Zelenszkij pánikba esett az Alaszkában tervezett orosz–amerikai találkozó hírére.
Az augusztus 15-i alaszkai tárgyalásról az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker a CNN-nek nyilatkozva elmondta: elképzelhető, hogy Zelenszkij mégis részt vehet a találkozón, de a döntés teljes mértékben Donald Trump kezében van, írta a The Guardian.
Ha úgy gondolja, hogy a legjobb forgatókönyv Zelenszkij meghívása, akkor megteszi
– fogalmazott, hozzátéve, hogy eddig nem született végleges döntés.
További Külföld híreink
Európának nem osztanak lapot
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a tárgyalás helyett ismét szankciók és nemzetközi nyomásgyakorlás mellett érvelt Moszkvával szemben. Szerinte erőre van szükség az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.
Zelenszkij tehát továbbra is a harc folytatását erőlteti, miközben ragaszkodik hatalmához.
Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – írta a Lenta.
Az európai vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy ne kössenek megállapodást Ukrajna és Európa feje fölött. Friedrich Merz német kancellár az ARD műsorában hangsúlyozta:
Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön anélkül, hogy Ukrajnát és Európát bevonnák.
Zelenszkij megköszönte az európai szövetségeseknek, hogy összefogtak az alaszkai csúcstalálkozó előtt. Az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta:
A háború befejezésének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki Ukrajna és népünk mellett áll.
Az EU külügyminiszterei hétfőn videókonferencián keresztül vitatják meg az alaszkai tárgyalásokat, amelyhez ukrán kollégájuk is csatlakozik.
Az Egyesült Államoknak hatalmában áll arra kényszeríteni Oroszországot, hogy komolyan tárgyaljon. Az USA és Oroszország közötti bármilyen megállapodásba Ukrajnát és az EU-t is be kell vonni, mert ez Ukrajna és egész Európa biztonságának kérdése
– mondta Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
További Külföld híreink
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár korábban Hágában (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Joe Biden sosem mond nemet a nyalásra + videó
A volt elnököt kétszer is látták itt.
Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét
Orbán Viktor programját dicsérték.
Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt
Zelenszkij rettenetesen szomorú is.
Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó
Óriási a baj.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Joe Biden sosem mond nemet a nyalásra + videó
A volt elnököt kétszer is látták itt.
Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét
Orbán Viktor programját dicsérték.
Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt
Zelenszkij rettenetesen szomorú is.
Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó
Óriási a baj.