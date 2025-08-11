A mindenből kihagyottak koalíciója megakadályozná a békét

Európának nem osztanak lapot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a tárgyalás helyett ismét szankciók és nemzetközi nyomásgyakorlás mellett érvelt Moszkvával szemben. Szerinte erőre van szükség az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

Zelenszkij tehát továbbra is a harc folytatását erőlteti, miközben ragaszkodik hatalmához.

Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – írta a Lenta.

Az európai vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy ne kössenek megállapodást Ukrajna és Európa feje fölött. Friedrich Merz német kancellár az ARD műsorában hangsúlyozta:

Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön anélkül, hogy Ukrajnát és Európát bevonnák.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations.



Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Zelenszkij megköszönte az európai szövetségeseknek, hogy összefogtak az alaszkai csúcstalálkozó előtt. Az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta:

A háború befejezésének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki Ukrajna és népünk mellett áll.

Az EU külügyminiszterei hétfőn videókonferencián keresztül vitatják meg az alaszkai tárgyalásokat, amelyhez ukrán kollégájuk is csatlakozik.