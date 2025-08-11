EurópabékeakadályozZelenszkijEurópai Uniókoalíció

A mindenből kihagyottak koalíciója megakadályozná a békét

Egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén. Európának nem osztanak lapot.

Szabó István
Forrás: The Guardian2025. 08. 11. 8:58
Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár korábban Hágában Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Kétségbeesés uralkodik Európában amiatt, hogy a „kihagyottak koalíciója” nem kapott helyet az Alaszkában megrendezendő csúcstalálkozón, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyal majd a háború lehetséges lezárásáról.

Európai
Ursula von der Leyen, az EU Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke sajtótájékoztatót tart a marselisborgi kastély kertjében Dánia EU-elnöki hivatalba lépése alkalmából (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Henning Bagger)

Alexander Mercouris brit elemző szerint Volodimir Zelenszkij pánikba esett az Alaszkában tervezett orosz–amerikai találkozó hírére. 

Az augusztus 15-i alaszkai tárgyalásról az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker a CNN-nek nyilatkozva elmondta: elképzelhető, hogy Zelenszkij mégis részt vehet a találkozón, de a döntés teljes mértékben Donald Trump kezében van, írta a The Guardian.

Ha úgy gondolja, hogy a legjobb forgatókönyv Zelenszkij meghívása, akkor megteszi

– fogalmazott, hozzátéve, hogy eddig nem született végleges döntés.

WASHINGTON, DC - JULY 14: Matthew Whitaker, U.S. Permanent Representative to NATO, attends a meeting between U.S. President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte in the Oval Office at the White House on July 14, 2025 in Washington, DC. Trump is meeting with Rutte a day after announcing that the U.S. will send Patriot air defense missiles to Ukraine to help it defend against Russia's intensifying aerial attacks. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-állandó képviselője (Fotó: Getty Images/AFP/Kevin Dietsch) 

Európának nem osztanak lapot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a tárgyalás helyett ismét szankciók és nemzetközi nyomásgyakorlás mellett érvelt Moszkvával szemben. Szerinte erőre van szükség az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

Zelenszkij tehát továbbra is a harc folytatását erőlteti, miközben ragaszkodik hatalmához.

Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – írta a Lenta.

Az európai vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy ne kössenek megállapodást Ukrajna és Európa feje fölött. Friedrich Merz német kancellár az ARD műsorában hangsúlyozta:

Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön anélkül, hogy Ukrajnát és Európát bevonnák.

Zelenszkij megköszönte az európai szövetségeseknek, hogy összefogtak az alaszkai csúcstalálkozó előtt. Az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta: 

A háború befejezésének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki Ukrajna és népünk mellett áll.

Az EU külügyminiszterei hétfőn videókonferencián keresztül vitatják meg az alaszkai tárgyalásokat, amelyhez ukrán kollégájuk is csatlakozik.

Press point of President of the European Commission URSULA VON DER LEYEN and Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS on the 18th package of sanctions against Russia in the Berlaymont the headquarters of the European Commission an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 10th of June 2025. They began by expressing their dismay at an attack in Gaza which caused the death of children and then announced new sanctions against Russia in response to the war in Ukraine targeting the energy and banking sectors which include bans on transactions for the Nord Stream gas pipeline and a reduction in the ceiling on the price of oil and restrictions on exports of critical technologies in order to force Russia to accept a ceasefire and to enter into peace negotiations. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke és az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Az Egyesült Államoknak hatalmában áll arra kényszeríteni Oroszországot, hogy komolyan tárgyaljon. Az USA és Oroszország közötti bármilyen megállapodásba Ukrajnát és az EU-t is be kell vonni, mert ez Ukrajna és egész Európa biztonságának kérdése

– mondta Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár korábban Hágában (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

