Mercouris szerint Zelenszkij „dühös, szomorú, és bizonyos értelemben pánikba esett” amiatt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok vezetője úgy döntöttek: személyesen találkoznak – írja az Origó.
Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt
Alexander Mercouris brit elemző YouTube-csatornáján azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pánikba esett az Alaszkában tervezett orosz–amerikai találkozó hírére. Hozzátette: Zelenszkijt az is mélyen megrázta, hogy az ígéretek ellenére nem vezettek be új szankciókat Oroszország ellen.
Mercouris megjegyezte:
Nyilvánvalóan sokkolta, hogy az ígéretek ellenére nem vezettek be új szankciókat Oroszországgal szemben.
Az elemző szerint Zelenszkij minden kijelentése, miszerint lehetetlen Oroszországgal megvitatni a területi kérdéseket, valójában az alkotmányos korlátozásokkal való manipulációnak tekinthető.
További Külföld híreink
Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – számolt be a Lenta.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A mindenből kihagyottak koalíciója megakadályozná a békét
Fokozódik az alaszkai csúcs körüli európai aggodalom.
Joe Biden sosem mond nemet a nyalásra + videó
A volt elnököt kétszer is látták itt.
Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét
Orbán Viktor programját dicsérték.
Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó
Óriási a baj.
