Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt

Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – számolt be a Lenta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)