Vlagyimir PutyinDonald TrumpVolodimir Zelenszkijtalálkozó

Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt

Alexander Mercouris brit elemző YouTube-csatornáján azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pánikba esett az Alaszkában tervezett orosz–amerikai találkozó hírére. Hozzátette: Zelenszkijt az is mélyen megrázta, hogy az ígéretek ellenére nem vezettek be új szankciókat Oroszország ellen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 7:57
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Mercouris szerint Zelenszkij „dühös, szomorú, és bizonyos értelemben pánikba esett” amiatt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok vezetője úgy döntöttek: személyesen találkoznak – írja az Origó.

Zelenszkij ukrán elnök pánikba esett az Alaszkában tervezett orosz–amerikai találkozó hírére (Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivatal / AFP)
Mercouris megjegyezte:

Nyilvánvalóan sokkolta, hogy az ígéretek ellenére nem vezettek be új szankciókat Oroszországgal szemben.

Az elemző szerint Zelenszkij minden kijelentése, miszerint lehetetlen Oroszországgal megvitatni a területi kérdéseket, valójában az alkotmányos korlátozásokkal való manipulációnak tekinthető.

Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – számolt be a Lenta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

