Vlagyimir PutyinOroszországDonald Trump

Ezért éppen Alaszka

Trump és Putyin találkozójának helyszíne diplomáciai szempontból szokatlan. Alaszka az a hely, amelynek mind a két országhoz köze van és biztonsági szempontból is előnyös helyszín a két elnök találkozójára. Erről beszélt Földi László biztonságpolitikai szakértő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 14:55
Trump és Putyin Fotó: ALEXEY NIKOLSKY Forrás: Sputnik
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyilvánvalóan van egy szimbolikája annak, hogy Alaszka területén találkozik egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – mondta az Origónak Földi László biztonságpolitikai szakértő.

alaszka
Alaszka Trump és Putyin találkozójának helyszíne. A képen a két elnök 2019-ben Fotó: SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV

A szakértő kifejtette: Alaszkának mind a két országhoz köze van, hiszen 1867-ben a cári Oroszország adta el az Egyesült Államoknak a területet – emlékeztetett. Így még ha ennek jelentőségét nem is kell túldimenzionálni, mindkét fél szempontjából lehet „hazai pálya”. 

Ennél fontosabb érv lehetett, hogy biztonságos területként tartják számon, márpedig két olyan vezetőről beszélünk, akik célpontnak számítanak

– hangsúlyozta Földi László, hozzátéve:

Oroszország és Vlagyimir Putyin helyzete ilyen értelemben biztonságilag nagyobb kihívást jelent, de Trump ellen is követtek el merényletet.

Ami az alaszkai légtér biztonságosságát illeti, a speciális repülőgépek fel vannak szerelve védelmi rendszerekkel, többek között elhárító rakétákkal is, és nyilván nem is hagyják őket magukra.

Ezt nyilván egyeztették a előkészítő tárgyalásokon

– vélekedett Földi László.

Alaszka szokatlan helyszín

Diplomáciai szempontból Alaszka nem nevezhető éppen szokványos helyszínválasztásnak, nem igazán volt még példa a terület történetében ilyen szintű találkozóra. Bár mindenki arra számít, hogy Trump és Putyin Ukrajna és a Közel-Kelet kérdéséről tárgyal majd, ezek annyira forrongó helyszínek és problémakörök, hogy a jelen pillanatban konkrétumokban aligha tudnak megállapodni.

Inkább nagypolitikai, világpolitikai ügyekről fognak beszélni

– emelte ki a szakértő.

Borítókép: Trump és Putyin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.