Arne Slot megvédte a Crystal Palace-szurkolókat, akiktől Diogo Jota nem kapta meg a tiszteletet

A Liverpool tizenegyesek után kikapott a Crystal Palace ellen az angol labdarúgó szuperkupameccsen vasárnap. A Wembley-ben rendezett találkozó előtt mindkét csapat tisztelgett az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota és testvére, André Silva előtt, ugyanakkor az egyperces néma csendet a londoniak részéről többen is megzavarták, így idő előtt ért véget.

2025. 08. 11. 7:00
A Liverpool szurkolói méltóképpen emlékeztek meg az elhunyt futballistájukról a Crystal Palace ellen: Diogo Jota
A Liverpool szurkolói méltóképpen emlékeztek az elhunyt futballistájukra Fotó: AFP/Glyn Kirk
Noha a Liverpool még a félidőben 2-1-re vezetett a Crystal Palace ellen az angol szuperkupameccsen (Community Shield), a második félidőben a londoniak egyenlítettek, majd tizenegyespárbajban nyertek, miután három liverpooli is hibázott. Ugyanakkor a találkozó botrányos jelenetekkel indult, a július elején tragikus autóbalesetben elhunyt Liverpool-támadó, Diogo Jota emlékére tartott egyperces gyászszünetet a Palace-szurkolók egy csoportja szándékosan megzavarta.

A Liverpool-Crystal Palace angol szuperkupa meccs előtt Diogo Jotára is megemlékeztek
A Liverpool–Crystal Palace angol szuperkupa meccs előtt Diogo Jotáról is megemlékeztek  Fotó: AFP/Glyn Kirk

Ahogy a lentebbi videón jól hallható, a Sasok drukkerei felől hallható néhány bekiabálás, és bár próbálták őket elhallgattatni, ez csak olaj volt a tűzre. A játékvezetőt viszont fontos kiemelni ebben a helyzetben. 

Chris Kavanagh érezte, hogy baj van, ezért idő előtt, mindössze 20 másodperc után berekesztette a megemlékezést.

 A képsorok abból a szempontból érthetetlenek, hogy a londoniak a mérkőzés előtt jelezték, hogy a Liverpool mellett lesznek Jota tiszteletére a megemlékezés során. Ian Rush, a Liverpool legendája és a Crystal Palace elnöke, Steve Parish közösen helyezett el koszorút a Wembley-ben a kezdés előtt. Nos, a 82 ezer néző egy maroknyi csoportja ezzel nem értett egyet.

A Liverpool csapatkapitánya és edzője is megvédte a botrányt okozókat

A lefújás után az egyébként is csalódott Virgil van Dijk is kifejezte nemtetszését az ügyben

–Csalódott vagyok emiatt, sokan próbálták elhallgattatni ezeket a drukkereket, ami nem segített a helyzeten. 

Hányan voltak a helyszínen? 80 ezren? Ennyi embert sajnos lehetetlen ellenőrizni. 

Én egy pozitív ember vagyok, így inkább arra gondolok, hogy az elmúlt öt hétben, amióta a tragédia megtörtént, mennyien rótták le kegyeletüket Jota mellett – nyilatkozta a Liverpool csapatkapitánya, majd hozzátette, a Palace szurkolóit is megérti, a csapatuk ritkán játszik a Wembley-ben, és szerinte ezt az egy percet ők sem így tervezték.

A témában megszólalt Arne Slot vezetőedző is, aki osztotta Van Dijk véleményét.

Pozitív ember vagyok, nem hiszem, hogy rossz szándék állt a tettük mögött, mert a Crystal Palace szurkolói és a világ minden táján hatalmas tiszteletet tanúsítottak Diogo és André iránt, és szerintem ez csak balszerencsésen jött ki.

– mondta Slot, aki szerint a kifütyülők talán csak nem tudták, hogy egyperces néma csend következik.

A Liverpool legközelebb pénteken, augusztus 15-én lép pályára. A Premier League első fordulójában az angol bajnok a Bournemouth-t fogadja az Anfielden, minden bizonnyal itt is megható képsorokat fogunk látni Diogo Jota emlékére.

