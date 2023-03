Az eltiltott Mourinho az öltözőfolyosón keveredett balhéba

Ekkor már az eltiltott Mourinho is megérkezett, noha a szabályok értelmében nem mehetett volna be az öltözőbe. Lotito meg is kérdezte tőle:

Maga kicsoda? Ez az én otthonom, önnek itt sem kellene lennie.

Mourinho stílusa is kritikát kapott

A Lazio másik játékosa, Luis Alberto olyan kritikát fogalmazott meg, ami már nem először éri Mourinhót, különösen nagy rangadók esetében.

– A Roma nem játszani jött, végig csak provokáltak. Állandóan ez történik. Túl sokat beszélnek, aztán megjárják – mondta a spanyol, aki Mourinho segítőjével, Salvatore Fotival akaszkodott össze.

A derbin ötször villant a piros lap. A legnagyobb hatással az volt a meccsre, hogy Roger Ibanez (Roma) bő fél óra alatt összegyűjtött két sárga lapot. Később mindkét kispadnál kapott egy-egy stábtag piros lapot, s akárcsak a másik vasárnapi olaszországi rangadón, a lefújás után két játékost is kiállított a játékvezető, a Lazióból Marusic, a Romából Cristante járt pórul.

A Lazio a második félidőben Mattia Zaccagni góljával használta ki az emberelőnyét, 1-0-s győzelmével pedig feljött a második helyre a Serie A tabelláján.