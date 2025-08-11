Mario Nawfal libanoni–ausztrál vállalkozó, üzleti influenszer, politikai kommentátor az X-en dicsérte a magyar kormány új otthonteremtési programját.
Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét
„Magyarország a tulajdonosok nemzedékét építi" – Donald Trump egyik legközelebbi online szövetségese méltatta a magyar kormány új lakásprogramját.
„Szeptember 1-jétől Magyarország 25 évre szóló, fix 3 százalékos kamatozású jelzáloghitelt kínál a fiataloknak, amely sok esetben olcsóbb, mint a bérleti díj, és a jelzálog a tiétek marad” – olvasható a bejegyzésben.
„A program keretében akár 126 500 euró (mintegy 50 millió forint) hitel is igényelhető mindössze 10 százalék önerővel, életkorra és családi állapotra vonatkozó korlátozások nélkül – írta, majd így zárta a posztot:
Míg a Nyugat a »bérlők generációját« neveli, Magyarország a tulajdonosok nemzedékét építi.
Mario Nawfal bejegyzésére a Facebookon Orbán Balázs is reagált, azt írta: Magyarország lakáspolitikája nemzetközi visszhangot váltott ki.
A magyar kormány a fiatalokat támogatja
Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az Otthon start program egy új magyarországi lakáshitel program, mely fix 3 százalékos kamatozással, legfeljebb 50 millió forint összegben, 25 évre érhető el, első lakás vásárlásához. A program célja a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása.
Borítókép: Orbán Viktor (Facebook)
A mindenből kihagyottak koalíciója megakadályozná a békét
Fokozódik az alaszkai csúcs körüli európai aggodalom.
Joe Biden sosem mond nemet a nyalásra + videó
A volt elnököt kétszer is látták itt.
Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt
Zelenszkij rettenetesen szomorú is.
Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó
Óriási a baj.
