Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét

„Magyarország a tulajdonosok nemzedékét építi" – Donald Trump egyik legközelebbi online szövetségese méltatta a magyar kormány új lakásprogramját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 8:13
Orbán Viktor miniszterelnök
Mario Nawfal libanoni–ausztrál vállalkozó, üzleti influenszer, politikai kommentátor az X-en dicsérte a magyar kormány új otthonteremtési programját.

Mario Nawfal méltatta a magyar kormány új lakásprogramját, kiállt Orbán Viktor mellett
Mario Nawfal méltatta a magyar kormány új lakásprogramját, kiállt Orbán Viktor mellett

Szeptember 1-jétől Magyarország 25 évre szóló, fix 3 százalékos kamatozású jelzáloghitelt kínál a fiataloknak, amely sok esetben olcsóbb, mint a bérleti díj, és a jelzálog a tiétek marad” – olvasható a bejegyzésben.

A program keretében akár 126 500 euró (mintegy 50 millió forint) hitel is igényelhető mindössze 10 százalék önerővel, életkorra és családi állapotra vonatkozó korlátozások nélkül – írta, majd így zárta a posztot:

Míg a Nyugat a »bérlők generációját« neveli, Magyarország a tulajdonosok nemzedékét építi.

Mario Nawfal bejegyzésére a Facebookon Orbán Balázs is reagált, azt írta: Magyarország lakáspolitikája nemzetközi visszhangot váltott ki.

A magyar kormány a fiatalokat támogatja

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az Otthon start program egy új magyarországi lakáshitel program, mely fix 3 százalékos kamatozással, legfeljebb 50 millió forint összegben, 25 évre érhető el, első lakás vásárlásához. A program célja a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása.

Borítókép: Orbán Viktor (Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

