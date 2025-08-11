Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét

„Szeptember 1-jétől Magyarország 25 évre szóló, fix 3 százalékos kamatozású jelzáloghitelt kínál a fiataloknak, amely sok esetben olcsóbb, mint a bérleti díj, és a jelzálog a tiétek marad” – olvasható a bejegyzésben.

„A program keretében akár 126 500 euró (mintegy 50 millió forint) hitel is igényelhető mindössze 10 százalék önerővel, életkorra és családi állapotra vonatkozó korlátozások nélkül – írta, majd így zárta a posztot:

Míg a Nyugat a »bérlők generációját« neveli, Magyarország a tulajdonosok nemzedékét építi.

🇭🇺 HUNGARY TO RENTERS: “STOP PAYING YOUR LANDLORD’S MORTGAGE”



From Sept 1, Hungary’s giving young people a fixed 3% mortgage for 25 years, cheaper than rent and yours to keep.



Up to €126,500 with just 10% down, no age or marriage rules, and maybe 30% more house than you… https://t.co/HGY0SNTrQR pic.twitter.com/WKyB3XWPFR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2025

Mario Nawfal bejegyzésére a Facebookon Orbán Balázs is reagált, azt írta: Magyarország lakáspolitikája nemzetközi visszhangot váltott ki.