A Juventus szabálytalan góllal nyert, „gentlemanek” alkotják

Már a Derby d'Italia felvezetése is feszült volt. Massimiliano Allegri és játékosa, Danilo is hangsúlyozta, hogy valójában nem az Inter, hanem a Juventus várja a második helyről a rangadót, hiszen több pontot szerzett a pályán, mint milánói riválisa. A Juventus fellebbezett a tizenöt pontos levonás ellen, amit az átigazolási díjakkal való trükközésért kapott, s a klubnál magabiztosak, hogy április 19-én vissza is kapják a pontjaikat. Az Inter vezetőedzője, Simone Inzaghi a mérkőzés előtt kerülte a szócsatát.

Rabiot ünnepel, a Juventus középpályása ismét megúszott egy kezezést (Fotó: AFP/Gabriel Bouys)

– Mi csak arra tudunk figyelni, ami a pályán történik, más ügyeket majd intéznek azok, akik jobban értenek hozzá – hárította a témát Inzaghi.