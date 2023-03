Góliszony, kis híján tömegszerencsétlenség, megdicsőülő botrányhős

Ijesztő jelenet előzte meg a Porto–Internazionale Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágót. Érvényes jegyük dacára a rendezők több száz olasz drukkert nem akartak beengedni a vendégszektorba, akik emiatt a feljáróban zsúfolódtak össze. Még nem ismert, hogy mi okozta ezt a problémát. A rendezők azért vonakodtak beengedni az Inter szurkolóit, mert már megtelt a vendégszektor. De akkor honnan volt annyi jegy? – tehetjük fel a kérdést, amire egyelőre nincs válasz. Szerencsére a portói biztonságiak végül bölcs döntést hoztak, a hazai drukkereknek fenntartott szomszédos szektorba engedték be az olaszokat azzal a megkötéssel, hogy semmilyen formában nem hirdetik hovatartozásukat, tehát nem viselhetnek a klubszíneket hirdető sálat, nem lengethetnek zászlókat, nehogy magukra haragítsák a hazaiakat.

Scandalo e pericolo al Do Dragao: queste le condizioni di tantissimi tifosi dell’#Inter, completamente ammassati, a cui è stato negato l’ingresso allo stadio. #portoInter pic.twitter.com/J53EkioiqA — Simone Togna (@SimoneTogna) March 14, 2023

Maga a mérkőzés már korántsem volt ennyire izgalmas. A Porto támadott többet, de sehogy sem tudta feltörni az Internazionale védelmét. Az olaszok kapusa, André Onana volt a meccs embere, akinek hat védése is volt.

Emlékezhetünk, hogy Onana volt a katari vb egyik botrányhőse.

Első számú kapusként utazott el a kameruni válogatottal a világbajnokságra, ennek megfelelően ő védett a Svájc elleni első csoportmeccsen, ám az 1-0-ra elvesztett találkozó után kikerült a keretből, Szerbia ellen már nem is védett. Hazautazott, sőt a válogatottságot is lemondta. Mindennek hátterében az állt, hogy a kameruni szövetségi kapitány, Rigobert Song bírálta a védési stílusát, szerinte Onana a svájciak elleni meccsen többször is fölöslegesen kijött a kapujából, a tizenhatoson kívülről indított rövid passzokat, miközben ő azt kérte tőle, a tizenhatosán belülről indítson hosszú labdákat. Nem zárhatjuk ki, hogy más érdek is megjelent, mindenesetre Onanát már nem láthatjuk kameruni színekben.