Micsoda bejelentés a Real Madridtól: egymilliárd euróért vihető az új sztár

A Real Madrid hivatalos közleménye szerint a klub és Gonzalo García mindenben megegyezett egymással a játékos szerződésének meghosszabbításáról, az új megállapodás 2030. június 30-ig szól. Érdekesség, hogy a 21 esztendős spanyol támadó kivásárlási ára egymilliárd euró lesz, noha ez a jelenség közel sem szokatlan a spanyol gigászoknál.

Gonzalo García a klubvilágbajnokságon lett a Real Madrid felfedezettje (Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton)

Sokáig úgy tűnt, hogy a klubvilágbajnokságon négy találatig jutó, s ezzel holtversenyben gólkirály támadó lesz a Real Madrid új kilencese, most azonban kiderült, hogy Endrick elhappolta előle az ikonikus számot.

A Real Madrid rekordere

Gonzalo García 2023 novemberében mutatkozott be a Real Madrid felnőttcsapatában, az utánpótlásban és a Castillában több rekordot is megdöntött. A sikeres jelenig vezető útjáról itt írtunk korábban.