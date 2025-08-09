Gonzalo GarcíaszerződéshosszabbításReal Madrid

Micsoda bejelentés a Real Madridtól: egymilliárd euróért vihető az új sztár

A Real Madrid hivatalosan is bejelentette Gonzalo García szerződéshosszabbítását. A klubvilágbajnokságon remeklő Real Madrid-támadó öt évre szóló megállapodást kötött.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 8:31
A Real Madrid szurkolói sok ilyen gólörömöt szeretnének látni Gonzalo Garcíától
A Real Madrid szurkolói sok ilyen gólörömöt szeretnének látni Gonzalo Garcíától Forrás: realmadrid.com
A Real Madrid hivatalos közleménye szerint a klub és Gonzalo García mindenben megegyezett egymással a játékos szerződésének meghosszabbításáról, az új megállapodás 2030. június 30-ig szól. Érdekesség, hogy a 21 esztendős spanyol támadó kivásárlási ára egymilliárd euró lesz, noha ez a jelenség közel sem szokatlan a spanyol gigászoknál.

Gonzalo García a klubvilágbajnokságon lett a Real Madrid felfedezettje
Gonzalo García a klubvilágbajnokságon lett a Real Madrid felfedezettje (Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton)

Sokáig úgy tűnt, hogy a klubvilágbajnokságon négy találatig jutó, s ezzel holtversenyben gólkirály támadó lesz a Real Madrid új kilencese, most azonban kiderült, hogy Endrick elhappolta előle az ikonikus számot.

A Real Madrid rekordere

Gonzalo García 2023 novemberében mutatkozott be a Real Madrid felnőttcsapatában, az utánpótlásban és a Castillában több rekordot is megdöntött. A sikeres jelenig vezető útjáról itt írtunk korábban.

 

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

