A Manchester City kamu 11-eséről még a Leipzig edzője is hallgat. Vajon miért?

Mielőtt felháborodás, sértődés esne, szögezzük le: a Manchester City az egész mérkőzésen az RB Leipzig fölé nőtt. Ettől még akadt két olyan jelenet, amire egyszerűen nincs magyarázat. Ezek közül az első alapjaiban határozta meg a meccset, hiszen még 0-0-nál történt.

Egész pontosan a 22. percben. Henrichs ugrott fel Rodrival fejelni, a labda kétségtelenül hozzáért a kezéhez. Úgy, hogy a labda a német csatár háta mögül érkezett, Henrichs keze nem volt kinyújtva, a labda nem változtatott irányt rajta. Szegény megboldogult Puhl Sándor, a világ egykori legjobb játékvezetője tipikusan az ilyen jelenetekre mondta, hogy nem a kéz kereste a labdát. A jelenetet elemezték a VAR-szobában, s azt súgták a szlovén Slavko Vincic játékvezető fülére, hogy nézze meg a jelenetet. Vincic megnézte, és büntetőt ítélt.

Az RB Leipzig játékosai Willi Orbánnal az élen hiába reklamáltak. Érthetetlen… Az nyomhatott a latban, hogy Vincic Aleksander Ceferin, az UEFA elnökének jó barátja? Áttételesen Ceferin netán titokban City-drukker?

A büntetőt Haaland értékesítette, majd másfél percen belül 2-0-ra növelte az előnyt, s ezután következett az újabb durva bírói tévedés. Szoboszlai indította Laimert, a kapujából teljesen fölöslegesen kifutó City-kapus, Ederson a kapujából 25 méterre kifutva elütötte a támadót, mint Pfaff Fazekast 1982-ben. Minimum sárga lap, de talán piros és persze szabadrúgás befelé. Jött is a sárga – Laimernek! És a játék ment tovább.

Ederson elüti Laimert. Sárga lap a támadónak! Fotó: AFP

Ahogy a gólgyártás is. Azt már minden futballrajongó tudja, hogy Haaland meg sem állt öt gólig, ezzel beállította Lionel Messi és Luiz Adriano BL-rekordját. A City végeredményben 7-0-ra kiütötte a Lipcsét. Arról már senki sem beszél, hogy micsoda játékvezetői tévedés előzte meg a kiütést. Érthetetlenül maga az RB Leipzig vezetőedzője sem! Íme, Marco Rose értékelése az RB Leipzig honlapjáról.

„A Manhester City túl erős volt ma nekünk, megérdemelte a győzelmét. Természetesen ebbe a helyzetbe nem akarunk beletörődn, szeretnénk fejlődni, felnőni erre a szintre. A mai vereségünk mögött két ok állt. Az egyik az agressziónk volt a párharcokban, a másik pedig az, hogy nem találtunk megoldást a letámadásuk ellen, amikor birtokoltuk a labdát. Vállalom a felelősséget, mert talán nem adtam elég pontos utasítást a csapatnak. Soha nem mentünk bele a játékba. Az eredményt nagyon nehéz elviselni” – mondta Marco Rose.

A bíróról egy szó sem…

Benjamin Henrichs legalább szóba hozta az esetet: – A pályafutásom során még soha nem szenvedtem 7-0-s vereséget. Nehéz este ez számunkra. Beszéltem a játékvezetővel, aki azt mondta, hogy nem ő látott kezezést, hanem a VAR riasztotta őt, ezért elment, ellenőrizte a visszajátszást, és megadta a büntetőt. Számomra ez nem volt büntető, de ha 7-0-ra veszítesz, akkor fölösleges kifogásokat keresni – kesergett a vétkes hátvéd.

Haaland berúgta volna a hatodikat is...

A meccs hőse Vincic ítéleteitől függetlenül természetesen Erling Haaland, aki öt gólig jutott. Egyik sem volt éppenséggel szemet gyönyörködtető találat, talán ez lehet az oka, hogy a norvég középcsatár nem is emlékszik rájuk, nem tudta kiemelni, hogy melyik volt a legszebb. Azzal persze tisztában volt, hogy történelmi tettet hajtott végre, korábban csupán két játékos, Lionel Messi és – nem, nem Cristiano Ronaldo… – Luiz Adriano szerzett egy mérkőzésen öt gólt a Bajnokok Ligájában.

Régen szokás volt, hogy aki mesterhármasig jutott, elrakhatta a meccslabdát. Ezt a hagyományt követte Haaland is, a találkozó után elkérte a lasztit a jáétkvezetőtől, és azt hol a kezébe kapva, hol vezetve futott tiszteletkört. Igaz, amíg régen ugyanazzal a labdával játszották végig a meccset, ma már nehéz lenne megmondani, hogy melyik is a meccslabda, mert egyszerre legalább hat van használatban.

Erling Haaland fogadja Pep Guardiola gratulációját. Fotó: AFP

– Óriási este volt! Először is rendkívül büszke vagyok, hogy a Bajnokok Ligájában futballozhatok. Imádom! Öt gól! Hét–nullára győzni fantasztikus érzés. Hogy melyik a kedvenc gólom? Kavarognak a fejemben. Emlékszem a mozdulatokra, de összességében nincsenek meg. A sok gólöröm is lefárasztott. Ilyenkor villámgyorsan dolgozik az agy, és őszintén szólva csak arra összpontosítok, hogy arra rúgjam a labdát, amerre nem látom a kapust – mondta Erling Haaland a BT Sportnak a lefújás után, majd tréfásan arra is kitért, nem örült neki, hogy Pep Guardiola lecserélte őt. – Mondtam neki, hogy nagyon szeretnék dupla mesterhármast elérni, de hát mit tehettem volna, ha úgy döntött, hogy lecserél.

Természetesen Guardiola is méltatta a norvég csatárt: – Erling nagyszerűen játszott. Öt gól hatvan perc alatt, hihetetlen fickó csodálatos képességekkel. Mind fizikailag, mind mentálisan nagyszerű, született győztes.

A mérkőzésről a következőket mondta a City edzője: – Az első perctől az utolsóig minden játékosom nagyon jó teljesítményt nyújtott. Nemcsak akkor dolgoztunk kiválóan, amikor nálunk volt a labda, hanem akkor is, amikor a labdaszerzés volt a feladat.

Aztán szóba került a folytatás és az előző idény. Guardiola persze még most is élénken emlékszik a Real Madrid elleni elődöntőre, a lényegében megnyert pozícióból elvesztett párharcra. Éppen ezzel indokolja, hogy a jó védekezés fontosabb, mint a sok gól. Kedd este mindkettőt tökéletesen teljesítette a Manchester City.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

Manchester City–RB Leipzig 7-0 (3-0), gólszerző: Haaland (21.– 11-esből, 24., 45+2., 53., 57.), Gündogan (49.), De Bruyne (90+2.). Továbbjutott: Manchester City (8-1-es összesítéssel).

Porto–Internazionale 0-0, kiállítva: Pepé (Porto, 97.) Továbbjutott: Inter (1-0-s összesítéssel).

Borítókép: Willi Orbán is reklamált (Fotó: AFP)