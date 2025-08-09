droglaborrendőrségamfetamin

Breaking Bad Budapesten: lebuktatták a fővárosi droglabort

Egy budapesti droglabor felszámolásával zárult a Zala vármegyei rendőrök nyomozása: tíz férfit kábítószer-kereskedelemmel, egyet pénzmosással gyanúsítanak. A rajtaütés során mintegy nyolc kilogramm amfetamint és többféle drogot foglaltak le, amelyek feketepiaci értéke közel negyvenmillió forint.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 9:08
fővárosi droglabor
Befejeződött a nyomozás egy fővárosi droglabor működtetőinek ügyében; tíz férfit kábítószer-kereskedelemmel, egy embert pénzmosással gyanúsít a rendőrség – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.

Az előzményekről azt írták: a Zala vármegyei nyomozók azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert és azt helyben továbbértékesítette. A rendőrök eljutottak a drogot előállító két emberhez, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. 

A nyomozók 2024. február 13-án csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra. A dílereknél tartott kutatások során mintegy 

  • nyolc kilogramm amfetamint, 
  • valamint kokaint,
  • marihuánát, 
  • ecstasyt, 
  • LSD-t, 
  • két gépjárművet, 
  • a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket,
  • valamint különböző valutákat is lefoglaltak.

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot. Az eljárást, amelyben négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg egy embert pénzmosással gyanúsítanak, befejezték, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

