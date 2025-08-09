Harmincötezer forintos óradíj? – Hadházy kedvenc szervezete ennyiért vizsgálgat Zuglóban

Zuglóban a baloldali városvezetés valódi versenyt ígért a közétkeztetésben, végül egyetlen ajánlat érkezett. A győztest a Transparency International Magyarország is jóváhagyta, százórányi vizsgálat után, óránként harmincötezer forintért – írja a Metropol.

Mint részletezi, a XIV. kerületi önkormányzat a közelmúltban zárta le a közétkeztetés közbeszerzését, amelyet a helyi iskolák és szociális intézmények ellátására írtak ki. A baloldali többség, élén Rózsa András momentumos polgármesterrel, valódi versenyt és átláthatóságot ígért. A pályázatra mindössze egy érvényes ajánlat érkezett: a Hungast 14. Kft. és az ELAMEN Zrt. közös ajánlata.

Hadházy és a Transparency

Ez az a szolgáltató, amely korábban is ellátta ezt a feladatot és amelyet korábban a baloldal élesen bírált, most azonban gond nélkül kihirdették őket győztesnek. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását és „átláthatóságát” a Transparency International Magyarország felügyelte, bruttó 4 millió 445 ezer forintért.

Ez a szerződés száz munkaórát jelent, óránként nettó 35 ezer forintos költséggel (ez bruttó 44 ezer 450 forint).

A Momentumhoz köthető városvezetés és Hadházy is rendszeresen együttműködik a Transparency International Magyarországgal. Rózsa András polgármester többmilliós szerződéseket írt alá a szervezettel, a közétkeztetés mellett például a parkolás átalakításának „monitorozására” is a szervezetet bízta meg.

A szerződéskötéseknél többször is feltűnt Hadházy Ákos, aki politikai és szakmai támogatását is rendszeresen kifejezi a Transparency felé. A zuglói közétkeztetés új szerződésével tehát nem új szolgáltató, nem olcsóbb vagy jobb minőségű étkeztetés érkezik, hanem ugyanaz, mint eddig – csak több millió forinttal drágábban, a látszat-átláthatóság költségei miatt.

