Nincs bocsánat! A Real Madrid továbbra is bojkottálja az Aranylabdát

Az érdekelt csapatok közösségi oldalai csütörtökön büszkén adták hírül, hány játékosuk került be az Aranylabda jelöltjei közé. A királyi gárdánál viszont mintha nem értesültek volna a hírekről. Persze ilyesmiről szó sincs, csak a Real Madrid számára az Aranylabda továbbra sem létezik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 11:20
A Real Madrid játékosa, Vinícius Júnior tavaly hiába várt az Aranylabdára Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Alex Grimm
Tavaly sokáig úgy tudta a világ, hogy Vinícius Júnior kapja az Aranylabdát, és a Real Madrid is bőszen készült a díjátadó gálára. Csakhogy nem sokkal a jeles esemény előtt kiderült, hogy mégsem a brazil szélsőt, hanem a Manchester City Európa-bajnok középpályását, Rodrit ismerik el. A spanyolok erre felkapták a vizet, bojkottálták a gálát, miközben játékosai sorát jelölték különböző díjakra, Carlo Ancelotti az év edzője, a királyi gárda pedig az év csapata lett, de senki sem volt ott, hogy átvegye a különböző kupákat.

A Real Madridnál sosem felejtik el ezt a képet
A Real Madridnál sosem felejtik el ezt a képet Fotó: AFP/Franck Fife

A Real Madridot nem érdekli az Aranylabda

A Real Madrid látszólag azóta sem enyhült meg. A klub három futballistája, Vinícius, Jude Bellingham és Kylian Mbappé felkerült az idei 30-as listára, de a blancók közösségi oldalain egy szó sincs erről, az új, harmadik számú mez most a bejegyzéseik legfőbb témája.

Más klubok eközben örömmel közölték, mennyi játékosukat jelölték a legnagyobb egyéni elismerésre. A BL-győztes PSG lehet a legbüszkébb, a jelöltek majdnem harmadát, kilenc játékost a párizsi klub ad.

 

 

