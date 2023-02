A Juventus szurkolói megfenyegették saját játékosukat

A mostani eset után még nehezebb lesz lemosnia magáról a klubnak a „csaló Juventus” bélyeget, s messze nem biztos, hogy a tizenöt pontos levonással véget ért a büntetések sora.

A Juventus szurkolói megtalálták a bűnbakot

A torinói egyesület abban azért bízhat, hogy a Serie B-s idény után hamar talpra állt a csapat, a 2010-es évtizedet már dominálta a Juventus Olaszországban, s két Bajnokok Ligája-döntőt is játszott ebben az időszakban. A szurkolók az újabb botrány után is jelezték: akár a másodosztályban is kitartanak szeretett egyesületük mellett.

Ez a rajongás azonban nem vonatkozik a Juventus valamennyi játékosára. Mattia de Sciglio folyamatos pfujolást, sőt még fenyegetéseket is kap a drukkerektől.

A védőt árulónak tartják a Juventus-rajongók, amiért az eljárás során együttműködött a hatóságokkal. De Sciglio mellett Giorgio Chiellini és Matthijs de Ligt is átadott ugyan olyan WhatsApp-üzeneteket a hivatalos szerveknek, amelyekből kiderül, hogy a játékosok is tudtak a pénzügyi csalásokról, ám ők bölcsen már a botrány kirobbanása előtt távoztak Torinóból, így a szurkolói gyűlölet kizárólag De Sciglióra irányul.

Csak arra koncentrálok, ami a pályán történik, és ez alapján kellene engem másoknak is megítélniük. Nem csináltam semmi rosszat

– szögezte le De Sciglio a Salernitana ellen 3-0-ra megnyert bajnoki mérkőzés után. A Juventus a komoly pontlevonás miatt a győzelem ellenére is csak a középmezőnyben, a tizedik helyen áll a tabellán. Ha esetleg a torinóiak fellebbezése sikeres lenne, a visszakapott pontokkal harmadik lenne a Juventus a Napoli és az Inter mögött.

Nem valószínű, hogy a védő szavai meghatják a szurkolókat, akik a jelek szerint nem klubjuk ügyleteit, hanem a lebukást viselik rosszul.