Ronaldót kísérti a múltja, kemény büntetésben részesülhet

Mint arról beszámoltunk, a Juventus vezetősége trükközéssel próbálta rendbe tenni a klub pénzügyeit, erre azonban alaposan ráfaragott, mert a csapattól 15 pontot levontak, így a Serie A tabelláján a dobogóról a középmezőnybe zuhant.

A Zebrák megpróbáltatásai ezzel korántsem értek véget, további vizsgálatok is zajlanak. Egyrészt pénzügyi jelentések meghamisításával vádolják a novemberben lemondott elnököt, Andrea Agnellit, illetve Fabio Paratici sportigazgatót. Másrészt állítólag a klub a koronavírus megjelenése utáni időszakban megállapodásokat kötött a játékosaival, aminek azonban nincs nyoma a kimutatásokban. A La Gazzetta dello Sport lap úgy tudja, amennyiben a két ügyben bűnösnek találják a Juventust, előfordulhat, hogy a másodosztályba száműzik és az európai kupasorozatokból is kitiltják a csapatot.

De nemcsak a klub halmozhatja a büntetéseket, a SportBible egy olasz újságíróra, Paolo Zilianira hivatkozva arról számolt be, hogy a torinói gárda jelenlegi és korábbi játékosai közül 23 külön megrovásban is részesülhet, amennyiben bebizonyosodik, hogy a szerződésükben rögzített összeg csupán álca volt, és annál valójában jóval többet tettek zsebre.

Zialini felfedte, minden érintettet kihallgattak, és a már a Bayern Münchenben játszó Matthijs de Ligt és Mattia De Sciglio egy korábbi WhatsApp-beszélgetést is a döntéshozók elé tárt, amelyben Giorgio Chiellini elmagyarázta a csapattársainak a csalás mikéntjét, valamint figyelmeztette őket, hogy ezt újságírók előtt ne említsék.

A bűnösökre minimum harmincnapos eltiltás várhat, beleértve akár a Juventus egykori játékosai közül a már a Tottenham Hotspurhöz igazolt Dejan Kulusevski és Rodrigo Bentancur duót, valamint az al-Nasszr ászát, Cristiano Ronaldót.

Ha ez a forgatókönyv megvalósul, december végi átigazolása után már ez lesz a második alkalom, hogy a portugál támadót egy korábbi csapatánál elkövetett vétsége miatt nem vetheti be az új klubja. Ronaldo szaúdi bemutatkozására is a kelleténél tovább kellett várni, mert tavaly áprilisban a 37 éves világsztár az Everton–Manchester United angol bajnoki mérkőzés után kiütötte egy fiú kezéből a telefonját. Ronaldóra az eset miatt kétmeccses eltiltást szabott ki az angol szövetség, és bár a csatár közben odébbállt Manchesterből, a büntetést is magával „költöztette” új állomáshelyére.

Borítókép: Cristiano Ronaldo az al-Nasszr mezében (Fotó: AFP/Stringer/Anadolu Agency)