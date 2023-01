Húsba vágó igazság Szoboszlai korosztályának csapatkapitányától

A középső védő Opavszky Balázs Vácon kezdte a pályafutását, 11 évesen leigazolta az MTK, s a karrierje meredeken ívelt felfelé. Tizenhét évesen már az NB II-ben játszott, és csapatkapitánya volt a 2017-ben az U17-es Európa-bajnokságon kilencedik helyezett válogatottnak is, amely a csoportkörben a Real Madrid jelenlegi sztárját, Aurélien Tchouaménit is bevető franciákat 3-2-re legyőzte. Ez volt az a Szélesi Zoltán vezette csapat, amelyben többek közt Szoboszlai Dominik és Schön Szabolcs is futballozott.

Opavszky 2020-ban Budafokról igazolt a III. Kerület csapatába, amelyben azóta 90 mérkőzésen lépett pályára, s a klub közlése szerint az NB III-ban szereplő egyesületnél mindenkit hideg zuhanyként ért, amikor nemrég 22 évesen bejelentette a visszavonulását.

– Mióta elkezdtem focizni, a legjobb csapatokban játszottam utánpótláskoromban, aztán 17 évesen bemutatkoztam az NB II-ben, játszottam a Kerületben, feljutottunk, ezek alapján azt gondoltam, hogy ebből nagyon jó karrier is kerekedhet és nagyon magas szintekre is eljuthatok – nyilatkozta Opavszky Balázs. – Az utóbbi két évben elkezdtem az egyetemet, az IBS-re járok (Nemzetközi Üzleti Főiskola – a szerk.), az érdeklődésem kinyílt a nagyvilág felé. Ezzel párhuzamosan azt éreztem, akárhogy próbálok teljesíteni a pályán olyan szinten, amit magamtól elvárok, nem tudok. Sok mindent megpróbáltam, hogy sikerüljön, de eljutottam oda, hogy belássam: ebből nem lesz az a pályafutás, amit szerettem volna magamnak, és az NB I-be sem fogok eljutni.

Nagy Opavszky-gól a Fehérvár ellen a Magyar Kupában tavaly ősszel 5-2-re elvesztett meccsen:

Magyarországon ritkán hallani olyan önkritikus nyilatkozatot, mint amit a védő adott, hiszen elismerte, hogy az NB II-ben nem tudott elég jó teljesítményt nyújtani, és bár húzhatta volna még a visszavonulását, az nem lett volna korrekt a csapattal szemben.

– Az álprofizmus távol áll tőlem, ezért volt szükség arra, hogy most hozzam meg ezt a döntést – jelentette ki.

Opavszky Balázs sportos családból származik, húga, Opavszky Réka ifjúsági világbajnok, valamint 2021-ben felnőtt világbajnoki ezüstérmes kenus. A sporttól hosszabb távon Balázs sem szeretne elszakadni. Bár edzőként jelenleg nem tudja elképzelni magát, de sportvezetőként igen, ennek érdekében tervezi a tanulmányait is.

Annyi mindenesetre elmondható, hogy a hozzáállása és az érett, felelősséget vállaló döntése példaértékű és becsülendő.

Borítókép: Opavszky Balázs 22 évesen visszavonult (Fotó: III. Kerületi TVE)