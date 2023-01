Mbappé megtette azt, amire Ibra, Neymar és Messi sem volt képes

Kylian Mbappé párizsi rekordja különösen annak fényében számít nagy tettnek, hogy a PSG-ben sorjáztak a sztárcsatárok az elmúlt időszakban, ám sem Zlatan Ibrahimovic, sem Edinson Cavani, sem Neymar, sem a 2021 óta a csapatban futballozó Lionel Messi nem volt képes hasonló, ötgólos teljesítményre, hogy csak a legnagyobb sztárokat emeljük ki.

Az ellenfél persze nem volt a legerősebb, a hatodosztályú US Pays de Cassel egy 1500 fős település amatőr csapata, de a rekord az rekord.

A PSG-ben Mbappé öt gólja mellett még Neymar és Soler volt eredményes egyszer-egyszer, így alakult ki a 7-0-s végeredmény, amivel a párizsiak bejutottak a Francia Kupa nyolcaddöntőjébe. A legjobb 16 között a Marseille ellen már kemény csata vár a PSG-re.

– Örülünk az eredménynek, mert azért jöttünk, hogy továbbjussunk, miközben megadjuk a tiszteletet az ellenfélnek, és pontosan ezt tettük – nyilatkozta Mbappé a meccs után. – Ez egy futballmérkőzés volt, amire természetesen felkészültünk, most viszont már a Reims elleni következő bajnokira gondolunk. A Marseille elleni kupacsatával ráérünk később foglalkozni.

Mbappé személyes rekordja eddig négy gól volt

A 24 éves Mbappé nem az első PSG-rekordot döntötte meg, a BL-ben már ő a klub legeredményesebb játékosa, és hamarosan minden tétmeccsen figyelembe véve is az lehet, hiszen már csak négy találat választja el a PSG színeiben 196-szor eredményes, listavezető Cavanitól.

Mbappé 2017-ben került a PSG-hez az AS Monacótól, amely mostanra 180 millió eurót zsebelt be érte az átigazolást követő bónuszokkal együtt. A támadó 2018-ban világbajnok lett a francia válogatottal, tavaly pedig ezüstérmet szerzett a vb-n, noha az Argentína elleni döntőben mesterhármast ért el. Karrierjének rekordja eddig négy gólt volt egy meccsen, ezt kétszer is megcsinálta, 2018-ban a Lyon, 2021-ben pedig Kazahsztán ellen.

Borítókép: Kylian Mbappé megállíthatatlan (Fotó: Europress/AFP/Adrian Dennis)