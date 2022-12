Mbappé nagyon kibabrált a FIFA sörgyártó szponzorával

A vb-döntőben Kylian Mbappé a 80. percben egy büntető értékesítésével hozta vissza a franciák reményeit, majd két perc múlva egyenlített, a hosszabbításban pedig a 118. percben újra belőtt egy büntetőt, ezzel lett 3-3. A FIFA mérései szerint a második góljánál – amikor a Marcus Thuramtól visszakapott labdát 14 méterről kapásból a bal alsó sarokba vágta – 123,34 kilométer/órás sebességgel rúgta meg a labdát, ami a torna legnagyobb erejű lövése lett. A tizenegyespárbajban sem hibázott, két társa, Kingsley Coman és Aurélien Tchouaméni azonban nem tudott betalálni az argentin kapuba; így a dél-amerikaiakat és a döntőben duplázó, az utolsó vb-meccsén pályára lépő Lionel Messit koronázták meg. A hétszeres aranylabdás, 35 éves zseni – történetesen Mbappé csapattársa a Paris Saint-Germainnél – lett a vb legjobb játékosa. A franciának vigaszként a gólkirályt megillető díj jutott a nyolc góljáért, de a támadó vigasztalhatatlan volt. A döntő után hosszú percekig láthattuk magába roskadva a luszaili stadion gyepén, a francia köztársasági elnök, Emmanuel Macron is hiába próbálta vigasztalni. S akkor is nagyon szomorú volt, amikor a gólkirálynak járó Aranycipőt átvette, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) gesztusaként éppen Macrontól.

Kylian Mbappé és Emmanuel Macron. Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

– Mbappé fantasztikus játékos, de még mindig nagyon fiatal, és a fiatal kora ellenére már nyert egy világbajnokságot. Ő volt az idei vb legjobb góllövője. Ezek után mit mondjak neki...? Fantasztikus futballista, de nem én vagyok arra hivatott, hogy erről beszéljek, és én legalább olyan szomorú vagyok, mint ő – mondta a francia elnök.

A döntő után Mbappé elbújt a világ elől, majd másnap a Twitterre annyit írt ki: „Visszatérünk.” A szikár bejegyzéshez egy olyan fotót csatolt, amelyen a díjkiosztóról az Aranycipővel távozik, de látszódik a világbajnoki trófea is – ebben minden fájdalma benne van.

Nem kétséges, hogy Messi mellett Mbappé volt a világbajnokság kiemelkedő játékosa. Az 1930 óta íródó vb-történelemben korábban csak egy döntőben született mesterhármas. S persze nagy különbség, hogy 1966-ban Angliában hazai pályán, a Wembley-ben ez Geoff Hurstnek vb-aranyat is ért, az angolok hosszabbítása után 4-2-re legyőzték a nyugatnémeteket. Azon a tornán amúgy Hurst négy találatig jutott, a gólkirály a portugál Eusébio lett, aki kilencszer vette be az ellenfelek kapuját. Ebben a tekintetben a rekord a francia Just Fontaine nevéhez fűződik, ő az 1958-as vb-n 13-szor volt eredményes. Mbappé a döntő előtt a csoportban az ausztrálok ellen egy, a dánok ellen két, a nyolcaddöntőben a lengyelek ellen újra két gólt szerzett. Ezen a három meccsen ő kapta meg a legjobb játékosnak járó díjat. Érdekesség: a fotózásokon úgy tartotta a serleget, hogy ne látszódjon a díjat szponzoráló Budweiser neve. A L’Équipe szerint azért tett így, mert nem szerette volna, ha a neve bármilyen módon összefüggésbe kerülne a sörgyárral, ugyanis szerinte a példakép státusával nem egyeztethető össze az, hogy alkoholt reklámozzon. A díjazottnak kötelező sajtótájékoztatók közül az első kettőre nem ment el, vállalva a pénzbüntetést. A harmadik alkalommal megjelent, és ekkor azt mondta, azért igyekszik kizárni a médiát, mert teljes mértékben arra koncentrál, hogy minél jobb teljesítményt nyújtson, és semmi másra nem akar energiát pazarolni.

Mbappé mindig így tartotta a trófeát:

Mbappé elrejtette a sörgyártó nevét. Forrás: Fifa.com

Messi öt találkozón volt a meccs legjobbja, a döntőn is neki ítélték a trófeát, és ő nem tolt ki a szponzorral:

Messi szinte mindent vitt. Forrás: Fifa.com

Mivel négy éve az oroszországi világbajnokság döntőjében (Franciaország–Horvátország 4-2) is volt egy gólja, négy találatával a finálék legeredményesebb játékosa. Eddig négy labdarúgó volt, aki két vb-döntőben is gólt tudott szerezni: a brazil Vavá (1958, két gól és 1962) és Pelé (1958, két gól és 1970), a német Paul Breitner (1974 és 1982), valamint a francia Zinedine Zidane (1998, két gól és 2006). Breitner és Zidane a második döntőjében már vesztes csapatban szerepelt, miként most Mbappé is.

Kylian Mbappé a vb-k gólszerzőinek örökranglistáján már a hatodik

A világbajnokságok gólszerzőinek örökranglistáján – amit a német Miroslav Klose vezet 16 találattal – Messi feljött a negyedik, Mbappé pedig a hatodik helyre. Az élcsoport így néz ki: 1. Klose (2002–2014) 16 gól, 2. Ronaldo (brazil, 1998–2006) 15, 3. Gerd Müller (német, 1970–1974) 14, 4. Fontaine (1958) és Messi (2006–2022) 13-13, 6. Pelé 1958–1970) és Mbappé (2018–2022) 12-12, 8. Kocsis Sándor (1954) és Jürgen Klinsmann (német, 1990–1998) 11-11.

Mbappé 23 évesen és 363 naposan a legfiatalabb labdarúgó lett, aki a világbajnokságokon legalább tíz találatot ért el. A korábbi csúcsot Gerd Müller tartotta 24 évesen és 226 naposan. Azt mondani sem kell, a 24. születésnapjához kedden érkezett Mbappénak milyen jók az esélyei arra, hogy a rangsor élére kerüljön. A következő két vb-n elég öt gólt szereznie, hogy egyedül legyen az első helyen, és 2030-ban is még csak 31 esztendős lesz.

Mbappé már 2018-ban a világ legértékesebb játékosának számított, a mértékadó Transfermarkt kétszázmillió euróra taksálta az akkor még csak 19 esztendős, már két éve a Paris Saint-Germaint erősítő világbajnok piaci értékét; ezt a bűvös határt korábban senki nem érte el. Ez a summa aztán 180, tavaly pedig 160 millióra csökkent, november elején is ennyi volt, ekkor pedig már nem volt elegendő az első helyre: ezt a Mbappénél egy évvel fiatalabb Erling Haaland foglalta el. A Manchester City norvég csatára ekkor az idényben 17 tétmeccs után 23 gólnál járt, és a Transfermarkt 170 millió euróra tette az értékét. Az elmúlt években Mbappé értékének visszaesése összefügg azzal, hogy a PSG – hiába a világsztárok sokasága – nem tudta megnyerni a Bajnokok Ligáját, és a döntőig is csak egyszer, 2020-ban jutott el.

Mbappé a francia válogatottban 66 meccsen 36 gólnál jár, 23 gólpassz mellett. A BL-statisztikája még jobban fest: 59 meccsen 40 gól és 26 gólpassz. A francia bajnokságban az elmúlt négy szezonban ő volt a gólkirály 33, 18, 27 és 28 találattal, mindösszesen pedig 197 mérkőzésen 147 gól és 63 gólpassz áll a neve mellett. Azonban a Ligue 1 nincs egy szinten az angol, a spanyol, a német és az olasz pontvadászattal. Így Mbappét a legnagyobb egyéni díj, az Aranylabda is elkerülte, a szavazásain eddig még dobogóra sem került. A legjobb eredménye a 2018-as negyedik hely, 2022-ben hatodik volt. Az idei BL-ben a PSG jövő tavasszal a nyolcaddöntőben a Bayern Münchennel találkozik, amellyel szemben elbukta a 2020-as finálét. Kylian Mbappé szerződése 2025-ig szól, ám amennyi hír már napvilágot látott, hogy nem érzi jól magát Párizsban, s van az a pénz, amennyiért a PSG eladná, ne vegyünk mérget rá, hogy marad addig. Ám ez már egy másik történet.

Gyönyörű gól a világbajnokságon a lengyelek ellen:

Borítókép: Kylan Mbappé elnyerte az Aranycipőt, de itt is az járt a fejében, hogy mit veszített (Fotó: AFP/Paul Ellis)