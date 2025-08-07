afrikaiüldözött keresztényekIszlám Állam

Terroristák tartják rettegésben a keresztényeket

Kétségbeejtőnek nevezik az Afrikában uralkodó helyzetet a szakértők. A friss hírek szerint az ISIS-hez köthető terroristacsoportok Mozambikban és Kongóban is vadásznak a keresztényekre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 17:17
Illusztráció
Forrás: AFP
Nemrég lapunk is beszámolt róla, hogy az Iszlám Államhoz (ISIS) köthető csoportok tűntek fel Afrikában. A Kongói Demokratikus Köztársaságban például egy templomban legalább 49 keresztény hívő vesztette életét, amikor a fegyveres terroristák támadást hajtottak végre. Az eset azonban sajnos közel sem egyedi. 

A keresztények rettegnek a régióban
A keresztények rettegnek a régióban 
Fotó: ALEXIS HUGUET/AFP

A Fox News beszámolója szerint a washingtoni székhelyű, terrorizmusellenes kutatással foglalkozó nonprofit szervezet, a Middle East Media Research Institute (MEMRI) riadót fúj a keresztények ellen elkövetett, általuk „csendes népirtásként” leírt ügyekkel kapcsolatban.  A MEMRI jelentése szerint  az Iszlám Állam Mozambiki Tartomány (ISMP) nemrégiben 20 fotót tett közzé, amelyeken négy, a Mozambik északi részén, Cabo Delgado tartományban található Chiure körzetben „keresztény falvak” ellen elkövetett támadás látható.

A fotók tanúsága szerint az ISIS ügynökei falvakat fosztogatnak, valamint egy templomot és több házat is felégettek. A képeken állítólag két keresztény civilnek a lefejezése is látható. 

Amit ma Afrikában látunk, az egyfajta csendes népirtás vagy csendes, brutális, vad háború, amely az árnyékban zajlik, és amelyet a nemzetközi közösség túl gyakran figyelmen kívül hagy

– mondta Alberto Miguel Fernandez, a MEMRI alelnöke.

Ijesztő, hogy a dzsihadista csoportok képesek átvenni az irányítást nemcsak egy, nem kettő, hanem több afrikai ország felett – az egész ország vagy akár több ország nagy részén

– mondta Fernandez, egykori amerikai diplomata.

 Nem csak a keresztényekről szól

Ez nagyon veszélyes az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve, nem is beszélve a szegény emberek – keresztények, muszlimok vagy bárkik is – biztonságáról

– fogalmazott. A legutóbbi templomi mészárlást egyébként a világ nagy része is elítélte, köztük XIV. Leó pápa, aki felszólított a vérontás felfüggesztésére. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

