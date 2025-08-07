Megrepedt egy hatéves kisfiú mája, miután a fürdőkomplexumban telibe találta egy csúszdázó nő

A biztonsági kamera felvételein jól látható, hogy a gyermek apja figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és a karjában a gyermekkel a csúszda irányába úszik. Másodpercekkel később egy nő nagy sebességgel érkezett a csúszdáról, és nekik csapódott úgy, hogy a lábaival egyenesen a fiú hasába érkezett.

A hatóságok közlése szerint a fiú súlyosan megsérült, és kórházba szállították, ahol az orvosok májrepedést állapítottak meg nála, emiatt sürgősségi műtéten esett át. A fiú már visszanyerte az eszméletét, de továbbra is súlyos állapotban van.