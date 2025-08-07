Megrepedt egy hatéves kisfiú mája, miután a fürdőkomplexumban telibe találta egy csúszdázó nő

Májrepedést szenvedett egy hatéves kisfiú, miután egy nő lecsúszott egy vízipark csúszdájáról és beleütközött – írja a Daily Mail. A baleset augusztus 5-én történt a szentpétervári Rodeo Drive nevű víziparkban.
A biztonsági kamera felvételein jól látható, hogy a gyermek apja figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és a karjában a gyermekkel a csúszda irányába úszik. Másodpercekkel később egy nő nagy sebességgel érkezett a csúszdáról, és nekik csapódott úgy, hogy a lábaival egyenesen a fiú hasába érkezett.
A hatóságok közlése szerint a fiú súlyosan megsérült, és kórházba szállították, ahol az orvosok májrepedést állapítottak meg nála, emiatt sürgősségi műtéten esett át. A fiú már visszanyerte az eszméletét, de továbbra is súlyos állapotban van.
További Külföld híreink
A gyermekbe csapódó nő a lap információi szerint bocsánatot kért a családtól, a fiú szülei pedig közölték, hogy nem hibáztatják sem őt, sem a víziparkot a történtekért. A hatéves gyermek édesapja ellen azonban büntetőeljárás indult, miután gondatlanságból okozott súlyos testi sértés miatt indítottak előzetes vizsgálatot az ügyben.
További Külföld híreink
