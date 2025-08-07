rendőrségszigetvárigyermekcsecsemőhalál

Csecsemőhalál a szigetvári postán: letartóztathatták az édesanyát

Sajtóinformációk szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama 2025. 08. 07. 16:11
illusztráció Forrás: Shutterstock
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség kedden Pettendre, ahol egy 24 éves nőt állítottak elő – értesült a Bama. 

A portál megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely azt közölte, hogy egy 24 éves pettendi nőt állítottak elő, ahol kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire való tekintettel nem adtak.

A portál információi szerint az év elején történt szigetvári postai csecsemőhalálhoz köthető az eset. Az esetről a Bama cikkében részletesebben is olvashat. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

