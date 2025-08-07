Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség kedden Pettendre, ahol egy 24 éves nőt állítottak elő – értesült a Bama.
Csecsemőhalál a szigetvári postán: letartóztathatták az édesanyát
Sajtóinformációk szerint.
A portál megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely azt közölte, hogy egy 24 éves pettendi nőt állítottak elő, ahol kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire való tekintettel nem adtak.
További Belföld híreink
A portál információi szerint az év elején történt szigetvári postai csecsemőhalálhoz köthető az eset. Az esetről a Bama cikkében részletesebben is olvashat.
