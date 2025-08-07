Csecsemőhalál a szigetvári postán: letartóztathatták az édesanyát

A portál megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely azt közölte, hogy egy 24 éves pettendi nőt állítottak elő, ahol kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire való tekintettel nem adtak.