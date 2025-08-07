Valaki felmászott a Szabadság hídra, mentők is érkeztek a helyszínre

Hozzáfűzték, a 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér – Műegyetem M és a Deák Ferenc tér M között nem közlekedett, a járatokkal a dél-budai végállomások és a Rudas Gyógyfürdő között lehetett utazni. A kimaradt szakaszon az M3-as és az M4-es metró, a 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánlották. Azóta már újabb bejegyzést is közzétettek, amely szerint nagyjából öt óra környékén újra megindult a forgalom a hídnál.