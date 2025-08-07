Szabadság hídhírekmetróforgalom

Valaki felmászott a Szabadság hídra, mentők is érkeztek a helyszínre

És tűzoltók. A forgalom egy időre teljesen leállt.

Magyar Nemzet
Forrás: BKK Infó, Közútfigyelő, 24.hu2025. 08. 07. 17:37
háromnegyed ötkor mentő is volt a Szabadság hídon Forrás: Közútfigyelő
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felváltva haladhatott a forgalom a Szabadság hídon, a budai hídfő közelében hatósági intézkedés miatt – adta hírül a BKK Infó. 

Hozzáfűzték, a 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér – Műegyetem M és a Deák Ferenc tér M között nem közlekedett, a járatokkal a dél-budai végállomások és a Rudas Gyógyfürdő között lehetett utazni. A kimaradt szakaszon az M3-as és az M4-es metró, a 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánlották. Azóta már újabb bejegyzést is közzétettek, amely szerint nagyjából öt óra környékén újra megindult a forgalom a hídnál. 

A 24.hu információi szerint valaki négy óra környékén felmászott a Szabadság hídra, feltehetően ezért állt meg a forgalom. A Közútfigyelő kameráinak tanúsága szerint mentő- és tűzoltóautó is érkezett a helyszínre. 

Fotó: Közútfigyelő 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu