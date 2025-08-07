Felváltva haladhatott a forgalom a Szabadság hídon, a budai hídfő közelében hatósági intézkedés miatt – adta hírül a BKK Infó.
Valaki felmászott a Szabadság hídra, mentők is érkeztek a helyszínre
És tűzoltók. A forgalom egy időre teljesen leállt.
Hozzáfűzték, a 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér – Műegyetem M és a Deák Ferenc tér M között nem közlekedett, a járatokkal a dél-budai végállomások és a Rudas Gyógyfürdő között lehetett utazni. A kimaradt szakaszon az M3-as és az M4-es metró, a 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánlották. Azóta már újabb bejegyzést is közzétettek, amely szerint nagyjából öt óra környékén újra megindult a forgalom a hídnál.
További Belföld híreink
A 24.hu információi szerint valaki négy óra környékén felmászott a Szabadság hídra, feltehetően ezért állt meg a forgalom. A Közútfigyelő kameráinak tanúsága szerint mentő- és tűzoltóautó is érkezett a helyszínre.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Videón, amint megmentik az embert, aki felmászott a Szabadság hídra
Mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre.
Kriminálpszichológus: a Majka-féle produkciók erőszakos cselekedeteket inspirálhatnak
Akár új jogi szabályozásra is szükség lehet a politikai gyűlöletkeltés visszaszorítására.
Rapid délutáni friss – Abszurdisztánba költözött a Tisza Párt + videó
Az elmúlt napokban brutálisan abszurd dolgok kerültek ki a Tisza Pártból és környékéről.
Döbbenet! Így használják fürdőszobának a Blaha Lujza teret! + videó
Vajon rendben van-e az a város, ahol az egyik legforgalmasabb köztéren emberek közkutakon tisztálkodnak? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Videón, amint megmentik az embert, aki felmászott a Szabadság hídra
Mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre.
Kriminálpszichológus: a Majka-féle produkciók erőszakos cselekedeteket inspirálhatnak
Akár új jogi szabályozásra is szükség lehet a politikai gyűlöletkeltés visszaszorítására.
Rapid délutáni friss – Abszurdisztánba költözött a Tisza Párt + videó
Az elmúlt napokban brutálisan abszurd dolgok kerültek ki a Tisza Pártból és környékéről.
Döbbenet! Így használják fürdőszobának a Blaha Lujza teret! + videó
Vajon rendben van-e az a város, ahol az egyik legforgalmasabb köztéren emberek közkutakon tisztálkodnak? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.