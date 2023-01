Ami biztos, Laidouni Zalaegerszegen kezdi meg a tavaszi szezont

A Bajnokok Ligája selejtezőjére tekintettel a Ferencváros az idény elején két mérkőzésének elhalasztására kapott engedélyt a Magyar Labdarúgó-szövetségtől. A második fordulóból a ZTE, a negyedikből pedig a Paks elleni idegenbeli meccsét tették át az új évre. Az előbbivel kezdődik meg ma a tavaszi szezon az NB I-ben, a hét végén pedig már teljes fordulót rendeznek – sorrendben a tizenhetediket –, jövő kedden aztán a címvédő a paksi mérkőzését is letudja. Az FTC közismerten az Európa-ligában bejutott a legjobb tizenhat közé, a nyolcaddöntő két mérkőzését március 9-én és 16-án játsszák. A klub vezetői úgy ítélhették meg, jobb minél előbb túlesni a hazai találkozók pótlásán, hogy aztán a csapat nyugodtan készülhessen az európai porondra.

Talán a vezetők sem tudják eldönteni, jó hír-e, hogy a tavszi rajtra a többiekkel együtt készül Aissa Laidouni. A Párizs egyik külvárosában született, tunéziai válogatott középpályás a világbajnokságon is megállta a helyét, amivel minden bizonnyal még magasabbra srófolta az árát. A közismert Transfermarkt szaklap annak hiszemében becsüli 4 millió euróra a piaci értékét, hogy a nyáron lejár a szerződése, de a bennfenntesek tudni vélik, hogy van egy opció s kontraktusában, ami már életbe lépett, s így 2024-ig köti megállapodás az FTC-hez. Így lehet, mert különben a Fradinak mindenképpen ahhoz fűződne érdeke, hogy már a télen eladja őt, de a klub vezetői jól érzékelhetően nem kapkodnak, kivárják a megfelelő ajánlatot.

Laidounit elször francia csapatokkal, mindenekelőtt a Lyonnal boronálták össze, aztán jöttek az olaszok élen a Sampdoriával, legújabban német és spanyol érdeklődésről lehet hallani, az orosz lapok pedig előszeretettel idézték a Fradi vezetőedzőjét, Sztanyiszlav Csercseszovot, aki szerint a középpályás az orosz bajnokságban is megállná a helyét... Kubatov Gábort is rendszeresen faggatják Laidouniról, a klub elnöke pénteken a Kossuth rádiónak a következőt mondta: – Egyelőre olyan ajánlat nem érkezett rá, amit a klubnak komolyan fontolóra kellene vennie. Én annak a híve vagyok, hogy megfelelő ajánlat esetén engedjük el, és emellett több érvet is fel tudok sorakoztatni.

Majd hozzátette, hogy a futballista 2020 nyarán 600 ezer euróért érkezett, tehát legalább hat-nyolcszoros (vagy ennél is nagyobb...) haszonnal értékesíthetik.