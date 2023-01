Fordulat Laidouni ügyében: két topligás csapattal tárgyal a Fradi

Az elmúlt hetekben több csapattal is hírbe hozták Aissa Laidounit, a Ferencváros légiósát. A Csakfoci.hu értesülései szerint azonban mostanra tisztult a kép, úgy tudja, a Fradi két klubbal tárgyal komolyan a játékos eladásáról. Az egyik egy nagy múltú spanyol egyesület, míg a másik egy német élcsapat, amelyik akár a BL-indulásért is harcban lehet tavasszal. Bármelyik klub is lesz a befutó, a zöld-fehérek komoly üzletet hozhatnak tető alá: a közösen elért szakmai sikerek mellett hét-, nyolcszoros haszonnal értékesíthetik Laidounit, aki 2020 nyarán közel 600 ezer euróért érkezett az Üllői útra a román Voluntaritól.

Németországban a Kicker csütörtökön konkrétan megnevezte a Herthát, amely leigazolná Laidounit, ám a berliniek messze vannak a BL-indulástól, hiszen a 17. helyen állnak a tabellán...