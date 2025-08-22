Rendkívüli

kajak-kenuMilánóvilágbajnokságFejes Dániel

Későn eszmélt, így megint lemaradt a dobogóról az első magyar döntős a kajak-kenu világbajnokságon

Ismét összemérhette az erejét és a tudását a szakág nagyágyúival a magyar kenus, akinek megint csak centik hiányoztak a hőn áhított dobogóhoz C–1 500 méteren a milánói világbajnokságon. Fejes Dániel, az MTK 25 éves versenyzője a júniusi Európa-bajnokságon a negyedik lett, mindössze 18 századmásodperccel maradt el a bronzérmes román Catalin Chirila mögött. A román ezúttal nem jutott be a döntőbe, a nagy esélyt azonban nem tudta kihasználni a magyar fiú, aki rossz rajtja után a negyedik lett, ezúttal 19 század hiányzott az éremhez.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 22. 15:16
Fejes Dániel Racice, 2025. június 22.
Fejes Dániel mindent bevetett a siker érdekében
Duzzad az önbizalomtól, és láthatóan évről évre, versenyről versenyre fejlődik. Fejes Dániel tavaly még a nem olimpiai versenyszámok világbajnokságán a B döntőben lett a 7., összesítésben a 16., ezúttal a legjobb 9 közé verekedte be magát. Pontosabban tükörsimán siklott be a hullámos, hínáros Idroscalón, ahol az előfutamát és az elődöntőjét is megnyerte. 

Fejes Dániel
Fejes Dániel az Európa- után a világbajnokságon is a döntőben kenuzott Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Fejes Dániel bizakodott

Eddig titkon érmes reményeim voltak, most még inkább. Ugyanazt fogom csinálni, mint itt: nem foglalkozom senkivel, csak megyek egy erős pályát

 − mondta lapunknak az elődöntője után Fejes Dániel, aki elárulta, hogy az Európa-bajnokság nagy lökést adott neki, mert először koncentrálhatott kizárólag egyéni versenyszámra, s ott tudott olyan taktikát kidolgozni, hogy ne legyen semmilyen kétsége. A riválisok ugyanakkor nem gyengültek a világbajnokságra. Az olimpiai távon, ezer métereb és a kontinensbajnokságon özszázon aranyérmes Martin Fuksa számított a fő esélyesnek. A cseh − és a magyar versenyző − mellett leginkább a moldáv Tarovszki és talán a semleges színekben induló orosz Zakhar Petrov reménykedhetett dobogós helyezésben. A B döntőt megnyerő, összesítésben a 10. helyezett román Chirila értelemszerűen kiesett a számolgatásból.

Hiába kapaszkodott

Nem sikerült a rajt a magyar versenyzőnek, aki próbált felzárkózni, de a nagy iramot diktáló Fuksáékat nem lehetett befogni. 

Az ötödik volt fél távnál Fejes Dániel, a végén megelőzte a brazil Assuncaiót, a moldáv Tarnovszki utolérésére már nem maradtak méterek.

A negyedik helyen zárt a magyar kenus, ugyanúgy, mint a kontinensbajnokságon, és ugyancsak 19 századmásodperccel elmaradva a dobogótól. Ennek lefaragásán kell még tovább dolgoznia Fejes Dánielnek.

Forrás: ICF

 

Fontos híreink

