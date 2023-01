Világot akar látni Ben Shelton, az amerikai Grand Slam-álom megtestesítője

Ám az üzleti tanulmányokat folytató ifjú végképp elköteleződött a tenisszel. Az édesapja segítségével, egyben a legnagyobb örömére. Egykoron Bryan Shelton is profi játékos volt, legjobb eredményeként 1994-ben nyolcaddöntőt játszhatott Wimbledonban. Évek óta edzőként dolgozik, természetesen a fia útját is egyengeti, aki máris felülmúlta az ő egykori legjobb eredményét a melbourne-i negyeddöntővel. Ben Shelton az édesapjától nem csupán a tenisz szeretetét örökölte, hanem kiváló atlétikai adottságait is. Brian Shelton 57 éves, de egy tízest nyugodtan letagadhatna, s persze nincs rajta egy deka súlyfelesleg sem. A fiát nem kényszerítette teniszezni, Ben belekóstolt a kosárlabdába, a fociba, a baseballba és az amerikai futballba. Végül a tenisz és az amerikai futball közül kellett választania.

– Imádtam a focit, irányító voltam. Ám tizenkét évesen apa azt mondta, ha komolyan akarom valamelyiket űzni, akkor döntenem kell. Lehet, hogy én a focit választottam volna, de apa inkább a tenisz felé terelt, amit ma már persze cseppet sem bánok – mesélte a BBC-nek.

A melbourne-i meneteléséről a következőt mondta:

– Ha valaki azt mondja előzetesen, hogy bejutok az Australian Open negyeddöntőjébe, biztosan visszakérdezek: jól vagy? S most itt vagyok, s már az sem mondanám, hogy nem hiszem el. A kemény munka, amit a pályán és azon kívül végeztem, meghozta gyümölcsét – vágott bele Ben Shelton a honfitársa, J. J. Wolf elleni ötszettes siker után a nyilatkozatába. Majd büszkén arról mesélt, hogy profi játékosként sem hagyott fel a tanulmányaival, a szabadidejében rendszeresen tanul, online órákon is részt vesz, feltett szándéka, hogy lediplomázzon.

Ám van, amire ennél is jobban vágyik. Hogy beutazza a világot. Idén először hagyta el Amerikát, s alig várja, hogy az Australian Open után felfedezze Melbourne-t, majd szép sorban a világ számos pontját, ahol csak majd megfordul játékosként.

Ben Shelton a legjobb nyolc között ismét az egyik honfitársával, Tommy Paullal találkozik. A világranglistán elfoglalt helyezés alapján inkább Paul az esélyesebb, de nehéz lenne jósolni. Az viszont biztos, hogy a győztes jutalma valószínűleg a Novak Djokovics elleni meccs, mert azt viszont nehéz elképzelni, hogy Andrej Rubljov hetedik próbálkozásra éppen a szerb klasszis ellen élne túl egy Grand Slam-negyeddöntőt.

Australian Open, férfi egyes a negyeddöntő párosítása:

Hacsanov (orosz, 18. kiemelt)–Korda (amerikai, 29.)

Cicipasz (görög, 3.)–Lehecka (cseh)

Djokovics (szerb, 4.)–Rubljov (orosz, 5.)

Shelton (amerikai)–Paul (amerikai)

Borítókép: Ben Shelton máris felülmúlta az édesapját (Fotó: AFP)