„Óriási dühöt érzek!" − kiakadt a magyar sztárpólós, bosszút forral, a románok isszák meg a levét

A mérkőzés alakulása és végkifejlete mellett az is fokozta a magyarok frusztráltságát, hogy immár sorozatban negyedszer maradtak alul a riválissal szemben. Vámos Mártonék többször is 3 góllal vezettek, végül 10-9-re kikaptak Felipe Perronééktól a vízilabda-világbajnokságon, a B csoport rangadóján, egyben záró mérkőzésén.

Vámos Márton a góljának még örülhetett, a végén csalódott volt (Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics)

Vámos Márton kiakadt

− Óriási dühöt érzek magamban! Kicsit úgy érzem, mintha kiénekelték volna a sajtot a szánkból. Hárommal vezettünk, kijöttek szoros emberfogásra, és nem is az a jó szó, hogy leblokkoltunk, de nem tudtunk semmit csinálni. Pedig nagyon meglepő módon kaptuk is a fórokat, mégsem tudtunk élni a helyzetekkel. Sablonokat lőttünk a kapusnak.

Olyan ideges voltam, hogy vissza kellett fogni magam, most is érzek egyfajta dühöt.

Nem baj, majd a levezetésnél kiúszom magamból remélhetőleg. Így eggyel több mérkőzésünk van, nem tudunk pihenni, viszont meccsben maradunk. A dühöt meg próbálom felhasználni a következő mérkőzésen − nyilatkozott feldúltan az M4 Sportnak Vámos Márton.

Vámos Mártonnal ellentétben Manhercz Krisztián (szemben) nem lett dühös a vereség miatt (Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics)

„Semmi nem veszett el!"

A csapatkapitány Manhercz Krisztián higgadtan állt a kamerák elé.

− Félig üres ez a pohár, mert 9-6-ra vezettünk a negyedik negyed előtt.

Sok olyan tanulság volt ezen a mérkőzésen, amit le kell vonni a világbajnokság további részére, de semmi nem veszett el!

Nyilván azért is kaptunk olyan sok gólt a végén, mert mi is fáradtunk, pontatlanabbak voltunk. Két nap múlva játszunk Romániával a legjobb 8 közé jutásért, és megyünk tovább. Azért ezen a vb-n és a történelemben is volt már rá példa, hogy egy csapat veszített mérkőzést a csoportban. Buktunk egyet, ez van − fogalmazott Manhercz, aki nem dramatizálta túl a spanyolok elleni kudarcot.

Varga Zsolt a jó döntéseket hiányolta a végjátékban Vámos Mártonéktól (Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics)

A szövetségi kapitány konklúziója

Varga Zsolt más szemüvegen keresztül szemléli a magyar férfi- vízilabdaválogatottat, mint a játékosok. A 2028-as olimpiára csapatot építő szövetségi kapitány természetesen nem örült a vereségnek, ugyanakkor több pozitívumot is látott.

− Fejlődési ív, amit bejárunk. Nekem ezen a mérkőzésen az jött le, hogy nagyon sokáig jól játszottunk, sokkal tovább bírtuk, mint az előzőkön. Annyiban voltak jobbak nálunk, hogy jobban kezelték a végjátékot. Ez benne van az évek alatt szerzett tapasztalatuk miatt a játékukban.

Nálunk mindenki meg akarta oldani a mérkőzést az utolsó percekben is. Ebben kell fejlődnünk, hogyan tudunk a nehéz pillanatokban jó döntéseket hozni. Sokat fejlődtünk, de kell még dolgoznunk rajta!

Jó mérkőzésen veszítettünk egy góllal egy nagy ellenféllel szemben. Sokkal kevesebb gót kaptunk, mint a korábbi mérkőzéseinken. Megtartottuk a spanyol csapatot három és fél negyeden keresztül − értékelt Varga Zsolt.

Magyarország a pénteki nyolcaddöntőben azzal a Romániával mérkőzik meg, amely az olaszoktól 12, a szerbektől 10 góllal kapott ki. A továbbjutás nem lehet kérdéses. A párharc győztese a világbajnoki címvédő Horvátországgal csap össze a legjobb 4 közé jutásért vasárnap.