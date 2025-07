Összeomlott az addig remeklő magyar válogatott, Románia ellen kell túlórázniuk Manherczéknek

Csúcsrangadót játszott a csoportelsőségért a 2022-es és a 2023-as világbajnok, azaz Spanyolország és Magyarország. Férfi vízilabda-válogatottunknak akadt elszámolnivalója Felipe Perronéékkel, akiktől a tavalyi olimpián is kikapott. Varga Zsolt nem nevezte a betegséggel bajlódó Vigvári Vendelt, öccse, a klubszinten Spanyolországban játszó Vince és Burián Gergely viszont nem is olyan titkos fegyverként szolgált.

Mint egy krokodil, megbújt, majd lecsapott: Vigvári Vince (labdával) fontos gólokat lőtt a vízilabda-válogatottban (Fotó: Derencsényi István /World Aquatics)

Fordulatos kezdet

Az már kezdés előtt biztos volt, kapus poszton okozunk meglepetést az idén négyből háromszor a mieinket legyőző spanyoloknak, végül két vb-újoncunk közül a tapasztaltabb Csoma Kristóf kezdett a magyar kapuban.

Az igazi meglepetést Vigvári Vince tartogatta barcelonai klubtársának, hiába ismeri jól a fiatal magyart: emberelőnyben kapásszélről lőtt nagy gólt fej fölé Unai Aquirrének (1-0).

Gyorsan fordított David Martin csapata, a gólzsák Granados a rövid saroknál lepte meg a Honvéd 33 éves hálóőrét, majd fórból néhány centiről húzta a kapunkba a labdát a 19 éves center, Gomila, aki a hosszú oldali kapufánál maradt üresen (1-2). Vismeg Zsombor bátran vállalkozott, második próbálkozását siker övezte, elhajolva pattintott a rövid sarokba, s alakította 2-2-re az állást az első negyed végén.

Remek vízilabda

Hogy ki kitől leste el a mozdulatot a két 22 éves, korosztályos világversenyeken közösen bizonyított kiválóság közül, nem tudni pontosan, tény, hogy Vigvári Vince is kihajolva a takarásból talált be (3-2). A Barceloneta-pólósok újabb csatáját is magyar nyerte: a bal kezes Burián Gergely gyors mozdulattal mattolta Aguirrét (4-2).

A jól kezdő spanyol kapus elbizonytalanodott, Csoma Kristóf viszont elkapta a fonalat és a kapufa is vele volt.

Bezzeg nekünk segített a léc, Fekete Gergő elemi erejű lövése után onnan vágódott a spanyol kapuba a labda (5-2). A rengeteg helyzetet elpuskázó rivális Gomila közeli találatával szépített, Csoma ebbe is belekapott (5-3).

Csoma Kristóf is hozzátette a magáét a spanyolok elleni teljesítményhez (Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics)

Szép gólok, fontos blokkok

Csodás csapatjátékunk folytatódott a nagyszünetet követően is. Végletekig kijátszott emberelőny végén Fekete adta fel a labdát Angyal Dánielnek, aki „be is zsákolta” (6-3).

Nem akart teljesen leszakadni a világbajnokság egyik nagy esélyese, Munarizz büntetőből szépített, Vámos Márton bombagóllal állította vissza a háromgólos különbséget (7-4). Egy korábbi eset miatt kértek videózást a spanyolok, de érvényben maradt a gólunk. Bosszantó volt, hogy Gomila centerből már harmadszor volt eredményes, Angyal ejtése látványosra sikeredett, egyúttal demoralizálólag hathatott volna (8-5). Sajnos nem így lett.

Perronéék feltámadtak

A lehető legrosszabbul indult az utolsó 8 perc, Cabanas távoli lövése talált utat a bal felső sarokba, de a következő akcióból Manhercz Krisztián pókhálózta ki Aguirre kapujának szintén bal felső sarkát (9-6).

Alvaro Granados technikás találata után időt kért Varga Zsolt, de nem tudta megtörni a spanyolok lendületét, mert Granados harmadik gólját szerezte büntetőből, egyetlen gólosra olvadt az előnyünk (9-8).

Aguierre kapus is belendült, kilencedik védése után a vb után visszavonuló Perrone egyenlített, Grandos révén – 1-2 után másodszor – átvette a vezetést Spanyolország (9-10). Maradt 3 perc, Nagy Ádám a kapufára húzta a labdát, Csoma védéseivel éltette a reményt. Kapusunk még támadni is felúszott, de ő sem tudta bepasszírozni a labdát.

Az utolsó negyedben összeomló Magyarország 10-9-re alulmaradt és a csoport második helyén végzett. A legjobb 8 közé jutásért így pénteken Romániát kell legyőzniük Manhercz Krisztiánéknak.

Perronéék automatikusan a negyeddöntőbe kerültek, miközben – az ausztrálokat meglepetésre megverő – Japán is folytathatja a szereplését.