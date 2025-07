Mága Zoltán teljesíti Schmuck Andor utolsó kívánságát

„Elment egy jó barát…” – ezekkel a szavakkal kezdődik Maga Zoltán búcsúbejegyzése, amelyet kedden tett közzé közösségi oldalán. A művész hosszú éveken át szoros kapcsolatban állt Schmuck Andorral, aki a szépkorúak ügyének elkötelezett támogatójaként vált ismertté.

„Több mint három évtizeden át volt hűséges segítője és támogatója jótékonysági koncertjeimnek” – írta Maga, hozzátéve: Schmuck mindig ott volt, ha az idősekért kellett kiállni, rendszeres díszvendégként köszöntötték az újévi hangversenyeken is.

Mint felidézte, néhány nappal ezelőtt még beszéltek egymással. „Felkért, hogy szeptember 2-án a Margitszigeten adjak koncertet az idősek tiszteletére” – írta a művész, majd hozzátette: barátja szívből jövő, méltó eseményt tervezett, amellyel – saját szavaival élve – elbúcsúzhatott volna azoktól, „akiket egész életében képviselt és segített”.

A bejegyzésből az is kiderül: Schmuck Andor arra kérte barátját, hogy ha bármi történne vele, ígérje meg, továbbra is támogatja a szépkorúakat. Maga Zoltán ehhez hozzátette, ez számára nemcsak baráti kötelesség, hanem mélyen átélt társadalmi felelősség is.

„Andor nemcsak díszvendég és segítőtárs volt, hanem valódi barát. Emlékét, emberségét és elhivatottságát szívemben őrzöm. Nyugodjon békében” – zárul a megható bejegyzés.