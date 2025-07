Botrányos körülmények között fosztották meg olimpiai bajnok úszónkat a trónjától

Eredetileg kedd reggel a női 10 kilométeres versennyel kellett volna kezdődnie a nyíltvízi úszásnak a szingapúri vizes vb-n, de Sentosa szigeténél olyan rossz vízminőséget mértek, hogy az utolsó pillanatban lefújták a versenyt. Olyannyira az utolsó pillanatban, hogy helyi idő szerint hétfő éjfélkor közölték a döntést a szervezők, amikor a magyar úszók már aludtak, hogy a másnap 8 órára tervezett rajtra frissek legyenek.

Betlehem Dávid megelőzte Rasovszky Kristófot, kilencedik lett 10 kilométeren a vizes vb-n Szingapúrban. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztõség

Gellért Gábor szövetségi kapitány felháborodásának adott hangot, főleg azért, mert vasárnapi mérések miatt hoztak döntést, pedig aznap beengedték a versenyzőket a vízbe edzeni. Teljes volt a káosz Szingapúrban, az első halasztást tegnap újabb követte, helyi idő szerint ugyanis ma reggel rajtolt volna a verseny, ám azt is eltolták újabb mérési eredményekre várva, így Szingapúrban már 13 óra volt, amikor magyar idő szerint reggel hétkor elrajtolt az első versenyszám, ami a férfiak 10 kilométeres versenye lett.

Mivel nem reggel, hanem a kora délutáni hőségben rajtoltak, a víz 30,4 fokos volt, ami nagyon közel volt a 31 fokos egészségügyi határvonalhoz, aminél már nem is lehetett volna úszni. Többen a rosszullét határáig hajtották magukat, a botrányos körülmények nem tettek jót az úszóknak.

Rasovszky Kristóf olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki címvédőként egyértelműen a szám legnagyobb esélyese volt. Mellette Betlehem Dávid, a tavalyi párizsi olimpia bronzérmese is vérmes reményekkel állhatott rajthoz.

Erős kezdés után Rasovszky és Betlehem visszaesett

Mindkét magyar erősen kezdett, az élbolyban haladtak, de a német Florian Wellbrock rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és az élre állt. Rasovszky és Betlehem mintegy 7,5 kilométerig a dobogós helyezések közelében úsztak, de a hajrára leszakadtak. A győzelem kérdése Wellbrock és Gregorio Paltrinieri külön csatájává vált, végül a német nyert az olasz előtt. A bronzérmet az ausztrál Kyle Lee szerezte meg. Wellbrock 2019 és 2023 után harmadszor nyerte meg ezzel a számot.

A magyarok közül Betlehem Dávid a kilencedik helyen csapott a célba, Rasovszky a 13. helyet szerezte meg, a győztes Wellbrocktól több mint két perccel elmaradva.

Olimpiai bajnok úszónk kritizálta a szervezést

A célba érést követően Rasovszky az M4 Sport helyszíni stábjának nyilatkozva elmondta, hogy a meleg és a verseny körüli káosz rendkívül megnehezítette a dolgukat, ezen változtatnia kell a nemzetközi szövetségnek.

– Nagyon nehéz volt, nagyon meleg van, kint és a vízben is – kezdte Rasovszky. – Próbáltam úgy menni, ahogy szoktam, be az elejébe, de egyszerűen nem bírtam ezt a meleget és az iramot így együtt. Az utolsó körre teljesen vége volt a versenyemnek, onnantól csak a célba érkezés volt a cél. 2022-ben a római Eb indult hasonlóan nezhezen, amikor sokáig képlékeny volt, hogy egyáltalán megrendezik-e a versenyeket, de ott is korábban jöttek a hírek. Itt meg várni kellett. Az, hogy hajnalban még azt várjuk, versenyezhetünk-e, az nem jó.

Az, hogy 4.30-kor felkelek, és azt nézem meg először, lesz-e verseny vagy sem, aztán meg arra vársz, délután lesz-e vagy sem, az elég nehéz, ezen változtatni kellene. Ne éjfélkor jöjjön a hír, amikor már rég aludni kellene, hogy fél ötkor fel tudj kelni.

A tervek szerint a nők 10 kilométeres versenye magyar idő szerint 10 órakor rajtol a friss Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória mellett Juhász Jankával a mezőnyben.