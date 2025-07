Bognár György hízelgett a kolozsváriaknak a visszavágó előtt

A paksiak csütörtökön reggel útnak indultak, s durván hatórányi buszozás után, a kora délutáni órákban érkeztek meg Kolozsvárra. A szállás elfoglalása és rövid pihenő után Bognár György és Windecker József sajtótájékoztatón vett részt, majd a vezetőedző a Gépész utcai CFR-stadionban, a csütörtöki mérkőzés időpontjában edzést tartott.

Vas Gábor vádlija a Paks–CFR meccsen begörcsölt, de Bognár György szerint a vékony dongájú középhátvéd játszhat a visszavágón (Fotó: Paksi FC/Barbara Gabriella)

– Úgy gondolom, a hazaiak ezen a mérkőzésen is esélyesebbek. A paksi találkozón különösen az első fél órában játszottak jobban. Az előzetes információink alapján is tudtuk, hogy jó játékosok alkotják a CFR csapatát, és ezt az első meccsen be is bizonyították – ismételte meg Bognár György lényegében ugyanazt, amit egy hete, a 0-0-s döntetlenre végződött első meccs után mondott, majd konkrétabban is igyekezett besorolni a kolozsvári csapatot.

Bognár György: A CFR dobogós lenne az NB I-ben

A CFR a magyar NB I-ben is egészen biztosan az élbolyban lenne, ezzel a játékoskerettel biztosan beférne az első három helyezett közé

– jelentette ki Bognár György, majd arról is beszélt, miben bízik a csütörtöki visszavágón.

– Most már van egy tétmérkőzés a lábunkban, ami szerintem sokat számít. Azt várom, hogy ezen a mérkőzésen már az első félidőben is tudunk majd kezdeményezni, ami az első meccs első játékrészében nem sikerült – fogalmazott a Paks vezetőedzője, majd finoman lélektani nyomást is igyekezett gyakorolni Dan Petrescu együttesére:

– Ellenfelünknek a szoros paksi mérkőzés miatt az első perctől kezdve arra kell törekednie, hogy gólt, gólokat tudjon szerezni.

S ha ez nem sikerül, akkor az idő múlásával egyre javulhatnak a paksi esélyek, tehetjük hozzá.