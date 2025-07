Bognár Györggyel ritkán esik meg, ami a CFR ellen az eredménytől függetlenül biztosan

Nem is vitás, hogy a CFR legnagyobb híressége a kispadról irányít. Dan Petrescut a magyar futballrajongóknak sem kell különösebben bemutatni. A Steaua Bukarestben nevelkedett, tagja volt a nyolcvanas évek sikercsapatának, 1988-ban elődöntőt, 1989-ben döntőt játszott a BEK-ben, igaz, a legnagyobb diadalról, a bukaresti katonacsapat 1986-os BEK-győzelméről még lemaradt, abban az évben, 19 évesen került fel a felnőttcsapat keretébe. A Hagi-féle román válogatottnak is alapembere volt a kilencvenes években, összesen 95-ször lépett pályára a nemzeti színekben, játszott az 1994-es és 1998-as világ, valamint az 1996-os és 2000-es Európa-bajnokságon is. 1995 és 2000 között öt idényt lehúzott a Chelsea-nél, amellyel 1998-ban megnyerte a KEK-et.

Dan Petrescu játékosként és edzőként is sikeresebb Bognár Györgynél, a CFR-rel ötször nyert román bajnokságot Fotó: Molnár Gyula

Bognár Györgynek sem kell szégyenkeznie a játékospályafutásáért, de Dan Petrescu egyértelműen túltesz rajta, s a CFR eredménysora azt mutatja, a román szakember igazi mágus.

Dan Petrescu edzőként a román csapatokon kívül megfordul Kínában, Törökországban és Szaúd-Arábiában. A CFR-hez tavaly nyáron immár negyedszerre tért vissza, egyhuzamban eddig legfeljebb két évet húzott le a kolozsváriaknál, igazi bravúrként eddig ötször is bajnoki címre vezette a csapatot.

Dan Petrescu dühös a Steaua elleni vereség miatt

Bognár György szerdán arra panaszkodott, hogy a Paks felkészülése meglehetősen zaklatottan alakult, a gárda ráadásul még nem játszott tétmeccset. A CFR e tekintetben is előnyben van, igaz, Dan Petrescu fájlalja, hogy a csapata szombaton 2-1-re elvesztette a román Szuperkupa döntőjét az FCSB, a korábbi Steaua ellen.

– Mérges vagyok magamra és a csapatomra, amiért múlt héten a rendes játékidő hosszabbításában elveszítettük a Szuperkupa-döntőt, ugyanakkor ez már a múlt, most már előre kell tekintenünk. Azért jöttünk Paksra, hogy egy jó mérkőzést játsszunk és olyan eredménnyel térjünk haza, amivel megmarad az esélyünk a továbbjutásra – fogalmazott Petrescu a csütörtöki meccsre hangolva immár Pakson.