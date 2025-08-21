Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Szita ZoltánkézilabdaSzegedVeszprémWisla Plock

Szita Zoltán újra formába lendült Plockban, ezt Veszprémben is megmutatja

A lengyel bajnoki címvédő Wisla Plock kéziladacsapata egy hónapja készül a szezonra, amelyet a Szeged elleni Bajnokok Ligája meccsel kezd. A klub magyar válogatott játékosokra is épít: Szita Zoltán és Fazekas Gergő mellé nyáron Ilics Zorán érkezett, a csapatot pedig Xavier Sabaté irányítja. A hónap végén a Kielce ellen meccselnek otthon a Szuperkupáért, főpróbájukat pedig Veszprémben tartják a magyar bajnok ellen. Szita Zoltán egy éve tért vissza a lengyel csapathoz, visszanyerte a formáját, amit tartani is szeretner

Kibédi Péter
2025. 08. 21. 5:10
Szita Zoltán remek formában várja az új szezont, szombaton ezt a Veszprém ellen is megmutatná
Szita Zoltán remek formában várja az új szezont, szombaton ezt a Veszprém ellen is megmutatná Forrás: Orlen Wisla Plock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lassan egy hónapja készül a szeptemberben rajtoló szezonra a lengyel Wisla Plock férfi kézilabdacsapata. Az előző két idényben bajnoki címet szerző klub mérkőzéseit Magyarországon is nagy figyelemmel követik, hiszen magyar válogatott játékosok, valamint egykor hazánkban légiósként szereplő kézilabdázók alkotják a keretet. A kispadon a korábbi magyar szövetségi kapitány és veszprémi edző, Xavier Sabaté irányít. A Fazekas Gergő és Szita Zoltán alkotta magyar kontingens nyáron Ilics Zoránnal bővült, ami válogatottunk szempontjából sem elhanyagolható.

Szita Zoltán visszatért Plockba, visszanyerte formáját, csapatával bajnoki címet ünnepelhetett
Szita Zoltán visszatért Plockba, visszanyerte formáját, csapatával bajnoki címet ünnepelhetett Fotó: Orlen Wisla Plock

A magyar válogatott hasznára van a Plock

– Vitathatatlan előny, hogy Zorán csatlakozott hozzánk, támadásban és védekezésben is erősebbek lettünk vele. Jó közösségbe került, nemcsak minket, magyarokat ismert, ezért pillanatok alatt beilleszkedett. 

Az, hogy mi hárman együtt dolgozunk, a válogatottnak is hasznos: félszavakból, egy pillantásból tudni fogjuk, mit csinál a másik. Biztos vagyok benne, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány is rendszeresen figyeli majd a Plock eredményeit 

– mondta lapunknak Szita Zoltán.

Bár nem úgy sikerült Szita Zoltán Szegeden töltött két éve, ahogy szerette volna, örömmel tér vissza a Bajnokok Ligájában a Pick Arénába
Bár nem úgy sikerült Szita Zoltán Szegeden töltött két éve, ahogy szerette volna, örömmel tér vissza a Bajnokok Ligájában a Pick Arénába Fotó: Orlen Wisla Plock

Örömmel tér vissza Szegedre

A 27 éves balátlövő korábban három idényen át játszott a lengyeleknél, majd egy éve tért vissza. Közben az OTP Bank-Pick Szegedben szerepelt, ahová nagy reményekkel érkezett, de nem úgy alakult a pályafutása, ahogy tervezték: nem találta a helyét és régi formáját. Az előző bajnokságban viszont sikerült visszanyernie teljesítményét, ami a magyar válogatott számára is kedvező.

Nem úgy jött össze, ahogy én és a klub szerettük volna. Volt, van és lesz is ilyen a sportban, de most már csak az itteni feladataimra koncentrálok. Amikor visszatértem, rövid idő alatt beilleszkedtem, a játékrendszer is ismert volt, ami megkönnyítette a dolgomat. 

Örülök, hogy a szezonom is viszonylag jól sikerült – fogalmazott Szita, aki hozzátette: a Bajnokok Ligáját éppen a Szeged ellen kezdik a Pick Arénában szeptember 11-én, ahova örömmel tér vissza erre a rövid időre.

A Plock és a Kielce idén is nagy csatában lesz egymással a lengyel bajnokságban és a kupában, de a BL-ben is maradandót alkotnának Szita Zoltánék
A Plock és a Kielce idén is nagy csatában lesz egymással a lengyel bajnokságban és a kupában, de a BL-ben is maradandót alkotnának Szita Zoltánék Fotó: Orlen Wisla Plock

Veszprémben lép pályára a három magyar

A Plock július közepén kezdte meg a felkészülést, azóta több edzőmérkőzésen is pályára lépett, a szezon előtti főpróbát pedig Magyarországon, Veszprémben tartja. A magyar bajnok ellen két találkozót játszanak, az egyiket zárt kapuk mögött, a másikon szurkolók előtt. A lengyel bajnoki címvédő évről évre stabilabb együttessé válik, amely a hazai sorozatok mellett a nemzetközi mezőnyben is egyre inkább meghatározó tényező.

– Nekünk az első nagy feladat a hónap végén, augusztus 30-án a lengyel Szuperkupadöntő lesz a Kielce ellen. Mondanom sem kell, mekkora presztízse van ennek a rangadónak, ráadásul legnagyobb riválisunk is erősödött. Utána indul a bajnokság és a Bajnokok Ligája. 

Kemény évünk lesz, de jó csapatunk van. Lengyelországban a címvédés és a kupagyőzelem a cél, a nemzetközi mezőnyben is szeretnénk eredményesen szerepelni. A múlt idényben megtapasztaltuk, mennyire sűrű a mezőny, és milyen kevés kell a jobb vagy a gyengébb szerepléshez. Ez jövőre sem lesz másként, sőt a Bajnokok Ligája mezőnye talán még erősebb lesz: a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottan, folyamatosan javuló teljesítménnyel haladjunk előre 

– zárta gondolatait Szita Zoltán.

A Wisla Plockot szombaton 16 órától láthatják a magyar szurkolók: a One Veszprém elleni felkészülési mérkőzés a One Arénában lesz, a belépés díjtalan.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.