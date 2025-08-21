Szita Zoltán újra formába lendült Plockban, ezt Veszprémben is megmutatja

Lassan egy hónapja készül a szeptemberben rajtoló szezonra a lengyel Wisla Plock férfi kézilabdacsapata. Az előző két idényben bajnoki címet szerző klub mérkőzéseit Magyarországon is nagy figyelemmel követik, hiszen magyar válogatott játékosok, valamint egykor hazánkban légiósként szereplő kézilabdázók alkotják a keretet. A kispadon a korábbi magyar szövetségi kapitány és veszprémi edző, Xavier Sabaté irányít. A Fazekas Gergő és Szita Zoltán alkotta magyar kontingens nyáron Ilics Zoránnal bővült, ami válogatottunk szempontjából sem elhanyagolható.

Szita Zoltán visszatért Plockba, visszanyerte formáját, csapatával bajnoki címet ünnepelhetett Fotó: Orlen Wisla Plock

A magyar válogatott hasznára van a Plock

– Vitathatatlan előny, hogy Zorán csatlakozott hozzánk, támadásban és védekezésben is erősebbek lettünk vele. Jó közösségbe került, nemcsak minket, magyarokat ismert, ezért pillanatok alatt beilleszkedett.

Az, hogy mi hárman együtt dolgozunk, a válogatottnak is hasznos: félszavakból, egy pillantásból tudni fogjuk, mit csinál a másik. Biztos vagyok benne, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány is rendszeresen figyeli majd a Plock eredményeit

– mondta lapunknak Szita Zoltán.

Bár nem úgy sikerült Szita Zoltán Szegeden töltött két éve, ahogy szerette volna, örömmel tér vissza a Bajnokok Ligájában a Pick Arénába Fotó: Orlen Wisla Plock

Örömmel tér vissza Szegedre

A 27 éves balátlövő korábban három idényen át játszott a lengyeleknél, majd egy éve tért vissza. Közben az OTP Bank-Pick Szegedben szerepelt, ahová nagy reményekkel érkezett, de nem úgy alakult a pályafutása, ahogy tervezték: nem találta a helyét és régi formáját. Az előző bajnokságban viszont sikerült visszanyernie teljesítményét, ami a magyar válogatott számára is kedvező.

Nem úgy jött össze, ahogy én és a klub szerettük volna. Volt, van és lesz is ilyen a sportban, de most már csak az itteni feladataimra koncentrálok. Amikor visszatértem, rövid idő alatt beilleszkedtem, a játékrendszer is ismert volt, ami megkönnyítette a dolgomat.

Örülök, hogy a szezonom is viszonylag jól sikerült – fogalmazott Szita, aki hozzátette: a Bajnokok Ligáját éppen a Szeged ellen kezdik a Pick Arénában szeptember 11-én, ahova örömmel tér vissza erre a rövid időre.

A Plock és a Kielce idén is nagy csatában lesz egymással a lengyel bajnokságban és a kupában, de a BL-ben is maradandót alkotnának Szita Zoltánék Fotó: Orlen Wisla Plock

Veszprémben lép pályára a három magyar

A Plock július közepén kezdte meg a felkészülést, azóta több edzőmérkőzésen is pályára lépett, a szezon előtti főpróbát pedig Magyarországon, Veszprémben tartja. A magyar bajnok ellen két találkozót játszanak, az egyiket zárt kapuk mögött, a másikon szurkolók előtt. A lengyel bajnoki címvédő évről évre stabilabb együttessé válik, amely a hazai sorozatok mellett a nemzetközi mezőnyben is egyre inkább meghatározó tényező.