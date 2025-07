Ólomlábakon jártak a Fradi-játékosok, Robbie Keane még keresi a csapatát

Lejátszotta első ausztriai felkészülési mérkőzését Robbie Keane csapata. A Ferencváros az FC Trinity Zlín ellen lépett pályára az ír vezetőedző 45. születésnapját követően. A 30 fős, bő kerettel dolgozó zöld-fehérek kemény munkából érkezve, ólomlábakon járva futballoztak, valahogy azért legyűrték riválisukat.

Dibusz Dénesnek és a Ferencvárosnak résen kellett lennie a csehek ellen Fotó: Facebook/FC Zlín

Nem tartalékolt a Ferencváros

A 36-szoros magyar bajnok erős összeállításban kezdett az egyszeres cseh kupagyőztessel szemben. A múlt pénteken a Mezőkövesdet 4-0-ra legyőző együttes azért is sokat változott, mert azóta munkába álltak a válogatott játékosok.

A Fradi a Dibusz – Ötvös, Raemaekers, Szalai, Cadu – Tóth, O’Dowda, Abu Fani – Levi, Varga, Joseph tizeneggyel kezdett,

azaz mind a négy magyar válogatott kerettag, valamint a Paksról igazolt Ötvös Bence is lehetőséget kapott. A Puskás Akadémiától érkezett Jonathan Levi és a két friss igazolás, a belga védő Raemaekers és az ír középpályás Callum O’Dowda is a kezdő sípszótól bizonyíthatott a tiroli Lienzben rendezett találkozón.

Harc az elemekkel

Napsütésben, de erős szélben kezdődött a meccs, amelyen a sárga mezes csehek léptek fel támadólag. Dibusz Dénesnek ugyan védenie nem kellett, több beadás és lepattanó labda után azért résen kellett lennie a kapusnak és a védőknek.

A sok bosszantó technikai hiba, pontatlan átadás és szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, Abu Faniék hiába vették át az irányítást, helyzetet nem tudtak kialakítani az első fél órában.

A 34. percben Abu Fani tüzelt jobbról, a tizenhatoson belülről, Samuel Belaník vetődve kiütötte, a kipattanót Levi önzetlenül középre passzolta, ám Joseph 8 méterről ballal rosszul találta el, alighogy elcsorgott a kapusig a labda. Kisvártatva Abu Fani harciassága után Varga Barnabás került helyzetbe, 12 méteres lapos lövését lábbal hárította a 21 éves cseh kapus. Az első félidőben nem született gól.

Kimaradt ziccerek

Négyet is cserélt Robbie Keane a folytatásra, Botka, Pesics, Keita és Makreckis váltotta a Raemaekers, Abu Fani, O’Dowda, Varga négyest. Nem kis meglepetésre Botka Endre került ziccerbe Tóth Alex kiugratásával, a tavasszal Kecskeméten szerepelt védő ballal azonban gyatrán fölé lőtt mintegy 8 méterről.

Az 56. percben is ajtó-ablak helyzetbe került a Fradi: Makreckis remek indításával Pesics csak a kapussal állt szemben, az üresen tátongó hosszú sarok helyett a rövid oldali oldalhálóba belsőzött.

Lendületet hoztak Robbie Keane cseréi

Az utolsó fél órára 6 játékost (Gróf, Zachariassen, Csirkovics, Nagy, Arzani, Baráth, Szekvikjan) is beküldött a Fradi vezetőedzője. Az ausztrál szélső, Daniel Arzani most debütált a Fradiban. Csirkovics kapáslövését bravúrral védte Belaník, majd ő is tehetetlen volt, miután Pesics buktatásáért vagy a védő kezére pattanó labda miatt büntetőt ítélt a bíró.

Kristoffer Zachariassen lövésénél érezte az irányt a kapus, de nem érhette el a jobb kapufa tövéhez érkező labdát, megszerezte a vezetést a Ferencváros a 70. percben.

A győzelem ennek ellenére majdnem kicsúszott az FTC kezéből, a 82. percben Makreckis, a 87.-ben Nagy Barnabás hatalmas mentésére volt szükség a minimális előny megőrzéséhez. A hajrában mindent bevető cseheknél Stanley Kanu is beszállt. Arra vonatkozó információt nem találtunk, hogy a jól csengő nevű nigériai csatár a korábbi Ajax-szélső, Nwankwo rokona lenne…

A Ferencváros a második edzőmérkőzését is megnyerte, legközelebb a szebb időket is megélt német Karlsrue FC ellen lép pályára. Két hét múlva már komoly tétért játszik Robbie Keane együttese, amely megkezdi a szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjében örmény vagy montenegrói riválissal szemben.