Cserék okozta focidrámák, döbbenetes edzői húzások

Hatvan évvel ezelőtt ezen a napon valami olyan dolog történt a világ labdarúgásában, amely nem sokkal később már komoly taktikai fegyverré változott az edzők kezében. Ez pedig nem volt más, mint a meccsek közben hivatalosan engedélyezett és elvégezhető csere.

Lantos Gábor
2025. 08. 21. 5:25
Mario Götze: csere, aki vb-aranyérmet érő gólt rúgott 2014-ben Fotó: PEDRO UGARTE Forrás: AFP
1965. augusztus 21. Egy átlagos nap a nemzetközi és a magyar sportéletben. Budapesten ekkor már zajlik az Universiade, amelynél nagyobb szabású, rangosabb eseményt még nem rendezett meg addig Magyarország. Mégis, e dátum kapcsán sporttörténelmi napról beszélünk. Ez a csere születésnapja. Hogy mié?

Az első csere, az első edző: Bob Stokoe szobra. Stokoe volt az a tréner, aki a világ első hivatalosan engedélyezett cseréjét meghúzta (Fotó: MI News/NurPhoto)

Csere következik!

Angliában ugyanis ezen a napon rendezték meg a Charlton–Bolton másodosztályú labdarúgó-mérkőzést. A Charlton játékosa, Keith Peacock azzal írta be magát a sportág és a futballtörténelembe, hogy ezen az összecsapáson csereként lépett pályára a korán, a 11. percben megsérült Mike Rose kapus helyett. Keith Peacock így idézte fel a pillanatot: „Bob Stokoe volt az edzőm. 75 perccel a mérkőzés előtt szólt, hogy nem küld pályára. 

Nagyon csalódott voltam. 4:2-re kikaptunk, de nem fogtam fel, hogy bármi különös dolog történt volna azzal, hogy becseréltek. Aztán másnap az újságokban láttam, hogy én voltam az első olyan cserejátékos, akinek hivatalosan engedélyezték, hogy így pályára léphessen.

Nem sokkal később, 1965 októberében a FIFA elnöke, Sir Stanley Rous már arról beszélt, hogy 79 ország futballszövetsége a játékoscserék bevezetése mellett tette le a voksát.

Hivatalosan Keith Peacock volt a világ első cserejátékosa. Ez persze így nem teljesen fedi a valóságot, de tény, hogy 1965. augusztus 21-ig a FIFA nem engedélyezte a mérkőzések közbeni cserét. Olyannyira nem, hogy még az 1966-os, Angliában megrendezett labdarúgó-világbajnokságon sem lehetett alkalmazni ezt a húzást.

Csak érzékeltetésképpen: miközben Magyarországon a labdarúgó NB I-ben már az 1968-as bajnokságban cserélhettek az edzők, a világbajnokságok történetének első olyan mérkőzését, amelyen cserejátékos hivatalosan pályára léphetett, 1970-ben, Mexikóvárosban játszották le. 

1970. május 31-én az amúgy rendkívül unalmas játékot hozó Mexikó–Szovjetunió (0:0) meccsen a szovjetek éltek először a csere lehetőségével, amikor Anatolij Puzacs állt be Viktor Szerebrjanyikov helyére a 45. percben.

De térjünk most vissza 1965. augusztus 21-re, Angliába. Az angol szövetség már az 1965–66-os idénytől kezdve engedélyezte azt, hogy az edzők cseréljenek, igaz, kizárólag csak akkor, ha egy játékos megsérült. Időszerű dolog volt ez, hiszen korábban erre nem volt lehetőség, s több esetben is előfordult, hogy egy-egy súlyos sérülés miatt valamelyik csapat emberhátrányban fejezte be a mérkőzést. Ilyen volt az 1959-es FA Kupa döntő, amelyen a Nottingham játékosa, Roy Dwight – aki amúgy Elton John unokatestvére is volt – a meccs 33. percében lábtörést szenvedett. A hordágyon levitt játékos helyett senkit sem lehetett becserélni, így a Nottingham emberhátrányban küzdve nyerte meg a kupát. 

Csere: zavar az erőtérben

Ám az ötlet nem volt új. A futball elterjedésének hajnalán, a 19. század utolsó évtizedeiben találni olyan meccset, amelynek a jegyzőkönyvében szerepel a csere szó. Sőt: 1953. október 11-én a Stuttgartban megrendezett Nyugat-Németország–Saar-vidék világbajnoki selejtezőn a nyugatnémet Richard Gottinger a 38. percben csereként lépett pályára a megsérült Horst Eckel helyett. 

firo THE miracle of Bern team - traditional team Schalke 04 4: 3 football, soccer 11/13/2004 World Champion 1954 Horst Eckel copyright by firo sportphoto Pfefferackerstr. 2a 45894 Gelsenkirchen www.firosportphoto.de mail@firosportphoto.de (Volksbank Bochum-Witten) BLZ .: 430 601 29 Kt. Nr .: 341 117 100 Tel: 0209 - 9304402 Fax: 0209 - 9304443 (Photo by firo / augenklick/firo / dpa Picture-Alliance via AFP)
A nyugatnémet Horst Eckelt már 1953-ban lecserélték egy vb-selejtezőn (Fotó: FIRO/augenklick/firo)

Az már Gottinger személyes tragédiája, hogy ezek után soha nem húzhatta magára a válogatott mezét és így az 1954-es magyarok elleni vb-győztes nyugatnémet csapatból is kimaradt. 

Az első magyar NB I-es cserék

Magyarországon az 1967-es NB I-es bajnokságban még nem lehetett cserélni. Az MLSZ hivatalos közlönyében 1968. január 20-án a következők jelentek meg. „Az MLSZ elnöksége az 1968. évi bajnoksággal kezdődően a játékosok mérkőzés alatti cseréjét valamennyi bajnoki osztályban egységesen az alábbiak szerint szabályozza: 

Minden mérkőzésen csapatonként legfeljebb egy kapus és egy mezőnyjátékos cserélhető. A csere akár az első, akár a második félidő folyamán, annak egész tartama alatt végrehajtható.

A mérkőzések kezdete előtt a jegyzőkönyvbe a kezdő játékosok felsorolása után rá kell vezetni a cserejátékosok neveit. Ezek szám csapatonként legfeljebb a következő lehet: egy kapus, egy mezőnyjátékos.”

Puskás Lajos (balra fehér ingben), mellette a magyar NB I egyik első cserejátékosa, Vidáts Csaba (Fotó: Arcanum)

Így aztán az 1968. március 2-án, a Fáy utcában 10 ezer néző előtt lejátszott Vasas–Videoton (6:1) NB I-es mérkőzésen történt meg először hivatalosan engedélyezett csere. A Vasas edzője, Illovszky Rudolf Molnár Dezső helyett Vidáts Csabát, míg a Videoton mestere, Kárpáti Béla a kapus, Tímár Mihály helyett Varga Józsefet küldte pályára. 

Mivel a két csere egyaránt a szünetben történt, így a magyar NB I történetének első két cserejátékosa Vidáts Csaba és Varga József volt.

Egy magyar–olasz, ahol szintén cseréltek

Ám, hogy a hatvanas évek második felében mekkora zavar volt az erőtérben, arra érdemes elővenni az 1965. május 27-én Budapesten lejátszott Magyarország–Olaszország (2:1) barátságos válogatott meccs jegyzőkönyvét. Ebből ugyanis kiderül, hogy Fabri Edmondo olasz szövetségi kapitány már a mérkőzés 8. percében Pascutti Eizo helyett Luigi Rivát küldte be a pályára, míg Baróti Lajos a második félidő elején Sipos Ferencet és Nagy Antalt is lecserélte: helyettük Solymosi Ernő és Kuti István érkezett. A magyar labdarúgó-válogatott első olyan hivatalos meccse volt ez, amelyen cserék történtek.

Érdemes belegondolni ebbe: 1965-ben a Népstadionban Baróti kettőt  cserélt, de 1966-ban az angliai vb-n Mészöly Kálmánnak felkötött karral kellett visszaállnia a brazilok ellen 3:1-re megnyert összecsapáson. Mert azon a vb-n – ahogyan azt már leírtuk – hivatalosan nem lehetett cserélni.

 

Úristen! Micsoda cserék!

A futball történetének cserejátékosai közül sokan vonultak be az örökkévalóságba. Rengeteg olyan meccset, cserét lehetne felidézni, ahol egy később beálló játékos döntötte el a mérkőzést. E cikk írójának legnagyobb élménye ezzel kapcsolatban a 2006-os világbajnokság Németország–Olaszország elődöntője volt. 

Ott a csereként beállt Fabio Grosso a hosszabbításban, a 119. percben lőtte be az olaszok első gólját, amely tulajdonképpen az itáliai csapat vb-döntőbe jutását jelentette, bár egy perccel később Del Piero még rátett egy lapáttal.

 A másik ilyen az 1990-es olaszországi focivébé Anglia–Belgium nyolcaddöntője volt, amelyen a szintén csereként beállt David Platt rúgott valami elképesztően nagy gólt, szintén a 119. percben. Anglia ezzel 1-0-ra nyert és a legjobb négy közé jutott. 

World Cup hero 2014 Mario Goetze in the squad for the World Cup in Qatar. archive photo; Mario GOETZE; Gâ?_TZE (GER), action, single image, cropped single motif, half figure, half figure after the end of the game, jubilation, joy, enthusiasm, award ceremony, cup, trophy, trophy, cup. Germany (GER))-Argentina (ARG) 1-0 aet final, final, game 64, on July 13th, 2014 in Rio de Janeiro. Soccer World Cup 2014 in Brazil from 12.06. - 07/13/2014. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Mario Götze, aki a 2014-es vb-döntőben csereként beállva szerzett győztes gólt
(Fotó: Sven Simon/Frank Hoermann)

Vagy ott volt a 2014-es világbajnoki döntő. Mario Götze a hosszabbításban állt be a német csapatba, majd a 113. percben ő lőtte be a németek vb-aranyérmét jelentő gólját. Ezzel ő lett a vb-döntők történetének első olyan játékosa, aki győztes gólt szerzett a fináléban. (Az angoloknak erről persze különvéleményük van. Ugyanis az 1966-os vb-döntőjében Alf Ramsey angol kapitány nem állította be a döntőben a sérüléséből felépült Jimmy Greavest, hanem Geoff Hurst kezdett helyette. Hurst a nyugatnémetek elleni fináléban három gólt szerzett. 

Bár hivatalosan nem volt csere, az angol futballhistóriában mégis úgy emlékeznek rá, hogy ő volt az a tartalék, aki mindent eldöntött.)

Klubszinten pedig? Szintén felejthetetlen az 1999-es barcelonai BL-döntő, amelyen a Manchester United cserejátékosa, Ole Gunnar Solskjær a 81. percben állt be. Ekkor a Bayern München 1-0-ra vezetett. 12 perccel később a norvég megszerezte az angol csapat második, egyben győztes gólját abban a BL-döntőben, amely minden idők legdrámaibb végjátékát hozta.

A labdarúgásban voltaképpen a kényszer szülte azt, hogy hivatalosan bevezessék a cseréket. Mára azonban ez már taktikai fegyver lett az edzők kezében. Nagyon sokat – akár egy könyvet is – meg lehetne írni azokról a játékosokról, akik csereként vonultak be a sportág történetébe. Mi most erre nem vállalkoztunk, csupán megemlékeztünk arról, hogy ezen a napon van a világ első, hivatalosan engedélyezett futballcseréjének hatvanadik születésnapja. 

 

