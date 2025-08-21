Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

zivataridőjárásIdőjáráselőrejelzéshőmérsékletzáporszél

Viharos széllel és záporokkal érkezik a lehűlés a hét második felében

Csütörtökön erősen felhős lesz az ég, de a délelőtti órákban a délkeleti országrészben még többórás napsütés is lehet. A nap folyamán egyre többfelé kell számítani záporokra és zivatarokra, estére pedig esőre is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 6:32
illusztráció Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Gyakran borul be az ég a hét második felében, bár csütörtökön a délelőtti órákban a délkeleti országrészben még több órán át élvezhető lesz a napsütés. 

Sátoraljaújhely, 2025. július 10. Viharfelhők Sátoraljaújhelyről fotózva 2025. július 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Záporokra, zivatarokra is számítani kell (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Eleinte főleg északon és északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól délnyugat felől egyre többfelé érkeznek zivatarok.

Estétől az eső is megérkezik, így országszerte csapadékosabbra fordul az idő

– emelte ki a Köpönyeg.

Az északnyugati szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos lökésekre is számítani kell. A hőmérsékletben nagy különbség mutatkozik: 

míg az északnyugati tájakon 25 fok körül alakul a csúcsérték, addig a délkeleti országrészben még 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

