Viharos széllel és záporokkal érkezik a lehűlés a hét második felében

Gyakran borul be az ég a hét második felében, bár csütörtökön a délelőtti órákban a délkeleti országrészben még több órán át élvezhető lesz a napsütés.

Záporokra, zivatarokra is számítani kell (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Eleinte főleg északon és északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól délnyugat felől egyre többfelé érkeznek zivatarok.

Estétől az eső is megérkezik, így országszerte csapadékosabbra fordul az idő

– emelte ki a Köpönyeg.

Az északnyugati szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos lökésekre is számítani kell. A hőmérsékletben nagy különbség mutatkozik: