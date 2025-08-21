Viharos széllel és záporokkal érkezik a lehűlés a hét második felében

Gyakran borul be az ég a hét második felében, bár csütörtökön a délelőtti órákban a délkeleti országrészben még több órán át élvezhető lesz a napsütés.
Eleinte főleg északon és északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól délnyugat felől egyre többfelé érkeznek zivatarok.
Estétől az eső is megérkezik, így országszerte csapadékosabbra fordul az idő
– emelte ki a Köpönyeg.
Az északnyugati szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos lökésekre is számítani kell. A hőmérsékletben nagy különbség mutatkozik:
míg az északnyugati tájakon 25 fok körül alakul a csúcsérték, addig a délkeleti országrészben még 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.